Nam thanh niên bay flycam trái phép tại sự kiện quan trọng ở Tuyên Quang

Ngày 15/8, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, lực lượng chức năng thuộc công an tỉnh đã lập biên bản tạm giữ một chiếc flycam của anh V.A.M. (31 tuổi, trú tại xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La), do có hành vi điều khiển flycam khi chưa được Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng cấp phép bay.

Theo cảnh sát, vào sáng 14/8, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào diễn ra sự kiện chính trị, văn hóa đặc biệt quan trọng của tỉnh Tuyên Quang.

Chiếc flycam mà cảnh sát tạm giữ của anh M. (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Trong thời gian diễn ra chương trình, Công an tỉnh Tuyên Quang đã kiểm tra, phát hiện anh M. điều khiển flycam khi chưa được Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng cấp phép bay.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện vi phạm và xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, hành vi sử dụng flycam trái phép có thể gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không, đặc biệt trong các sự kiện chính trị có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Mức phạt tối đa với cá nhân vi phạm lên tới 40 triệu đồng, với tổ chức lên tới 80 triệu đồng. Ngoài ra, vi phạm nghiêm trọng có thể bị tịch thu thiết bị và truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cảnh sát khuyến cáo, các tổ chức, cá nhân muốn ghi hình bằng flycam phải gửi hồ sơ xin phép trước ít nhất 7 ngày làm việc, chấp hành đúng khu vực toạ độ, trần bay được phê duyệt.