Nổ tại công ty sản xuất kính ở TPHCM

Sáng 15/8, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ nổ xảy ra tại một công ty sản xuất kính trên Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì.

Khoảng 1h cùng ngày, người dân sống tại khu vực nghe tiếng nổ lớn nên ra kiểm tra và họ phát hiện xưởng kính bị đổ sập.

Vụ nổ khiến một phần khu xưởng bị đổ sập (Ảnh: Hoàng Hiệp).

Anh Hiệp (nhà kế bên công ty) cho biết, cả nhà anh đang ngủ thì giật mình bởi tiếng nổ lớn. "Cả nhà tôi có 5 người lớn và 1 trẻ em. Vụ nổ khiến 3 người trong nhà bị xây xát nhẹ, phần trần nhà, cửa cuốn và nhiều vật dụng trong nhà bị hư hỏng nặng", anh Hiệp nói.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM, đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. May mắn vụ nổ không gây thiệt hại về người.

Tại hiện trường, khu xưởng sản xuất kính bị đổ sập, nhiều mảnh vỡ vương vãi khắp mặt đất. Nguyên nhân vụ nổ và con số thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê.