Đen Vâu lộ ảnh bế con gây "bão", phản ứng gì khi hỏi về Hoàng Thuỳ Linh?

Trong những clip, bức ảnh được lan truyền mới đây, ca sĩ Hoàng Thùy Linh và rapper Đen Vâu được cho là cùng xuất hiện và chăm sóc cặp song sinh tại một căn nhà ở Tam Đảo.

Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu ở hậu trường một đêm nhạc ở Hà Nội ngày 9/8 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nam rapper xuất hiện với phong cách giản dị khi mặc áo sơ-mi vàng nhạt, quần soóc ngắn, bế em bé ra ngoài vườn. Còn Hoàng Thùy Linh mặc trang phục ở nhà, mặt mộc cùng người thân đưa em bé ra ngoài tắm nắng.

Phóng viên Dân trí đã liên hệ phía Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu nhưng đại diện truyền thông của hai bên chưa phản hồi.

Vài năm nay, mối quan hệ giữa Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu trở thành tâm điểm. Thậm chí, thời gian qua còn xuất hiện thông tin về lễ ăn hỏi bí mật và cả hai đã có con đầu lòng.

Trước nghi vấn chuyện tình cảm, đến giờ cả 2 vẫn chọn cách giữ im lặng.

Gần đây nhất vào ngày 9/8, Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu gây chú ý khi song ca tại một đêm nhạc ở Hà Nội. Lần đầu tiên, cả hai thể hiện ca khúc Vị nhà trên sân khấu, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.

Sau buổi diễn, loạt ảnh Hoàng Thùy Linh tương tác ngọt ngào bên Đen Vâu nhận được phản ứng tích cực từ người hâm mộ. Khán giả nhận xét nữ ca sĩ không giấu được biểu cảm hạnh phúc khi hát cùng Đen Vâu.

Chiều 12/4, xuất hiện ghi hình cho chương trình Việc tử tế của Đài Truyền hình Việt Nam, rapper Đen Vâu đã có những chia sẻ về "tình tin đồn" Hoàng Thùy Linh.

Cụ thể, khi "sao nhí" Muối Dubai, Quán quân Siêu thần tượng nhí, hỏi nam rapper nghĩ thế nào về Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu nói: "Đó là một nghệ sĩ tuyệt vời mà chú rất ngưỡng mộ".

Bên cạnh đó, Đen Vâu còn hỏi ngược lại cậu nhóc có ngưỡng mộ "cô Hoàng Thùy Linh không" và anh hứa hẹn sẽ chuyển lời của cậu đến nữ ca sĩ. Đen Vâu còn tiết lộ rằng, Hoàng Thùy Linh sẽ rất là vui khi biết cậu bé cũng ngưỡng mộ cô.

Tháng 3 năm nay, khi ca sĩ Hoàng Thùy Linh tổ chức buổi ra mắt phim tài liệu Chúng ta là người Việt Nam tại TPHCM, rapper Đen Vâu cũng xuất hiện.

Anh đội mũ, đeo kính đen, ăn mặc giản dị đến chúc mừng Hoàng Thùy Linh. Hai ca sĩ ôm nhau, thoải mái tương tác trước ống kính truyền thông.

Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh bắt đầu hợp tác với nhau trong MV Gieo quẻ vào tháng 1/2022. Trong MV, Hoàng Thùy Linh lan toả nhiều thông điệp tích cực, tạo sức mạnh tinh thần sau đại dịch Covid-19.

Chia sẻ về lý do hợp tác với nam rapper, Hoàng Thùy Linh nói: "Đen giống như một người anh, một người bạn của Linh. Tôi thấy con người Đen rất đàng hoàng. Đen cũng có những điểm tương đồng trong tính cách, cũng có chung một số sở thích âm nhạc. Tôi nghĩ nếu kết hợp được với nhau thì vui".

Ở bên dưới phần giới thiệu, cô cũng để lại lời cảm ơn đầy ngọt ngào dành cho Đen Vâu: "Cảm ơn Đen của tớ".

Tại sự kiện Bảng xếp hạng Billboard (bảng xếp hạng mức độ phổ biến của các bài hát và album) chính thức ra mắt tại Việt Nam ngay sau đó, Gieo quẻ của Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu nhanh chóng được vinh danh.

Trong phần trò chuyện, Đen Vâu nói: "Thật ra, lúc đầu tôi không muốn đứng đây vì công sức hoàn toàn thuộc về Linh, từ ý tưởng, MV cho đến lời nhạc. Tôi chỉ phụ một chút thôi. Đó là một ca khúc rất Hoàng Thùy Linh đúng không ạ? Em xứng đáng và cảm ơn vì đã cho anh tham gia".

Đáp lời Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh cũng bộc bạch: "Phần của anh Đen đã làm cho ca khúc này trở nên đặc biệt hơn rất nhiều. Những điều Linh và anh Đen muốn nói đến chỉ là trong cuộc sống ai cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, kể cả 2 anh em chúng tôi. Nhưng chuyện cũ thì bỏ qua, còn hiện tại và tương lai sẽ thật hạnh phúc và bình an!".

Đáng chú ý, Đen Vâu gọi Hoàng Thùy Linh là "em" dù anh kém cô 1 tuổi.

Vào tháng 9/2023, Đen Vâu trở thành khách mời bí mật trong concert của Hoàng Thùy Linh tổ chức tại TPHCM. Đây cũng là lần đầu tiên hai nghệ sĩ xuất hiện công khai cùng nhau từ khi vướng tin đồn gắn bó.

Thể hiện ca khúc Miền đất hứa, cặp đôi dành cho nhau những cử chỉ trìu mến cùng phần lời ngọt ngào: "Muốn tha anh về đây làm của riêng. Gần bên nhau làm em thấy vui. Muốn theo chân người đi khắp nơi".

Cũng tại đêm nhạc này, trước khi Đen Vâu xuất hiện, Hoàng Thùy Linh bỗng có phần chia sẻ: "Con đã tìm thấy trái tim của mình. Con sẽ hạnh phúc phải không mẹ?".

Trong tâm thư sau concert, cô lần nữa khẳng định mình đang hạnh phúc: "Cô gái ngốc nghếch ngày nào đã tìm thấy hạnh phúc thực sự, cảm thấy tự do hơn bao giờ hết khi nhận ra rằng chỉ có tình yêu và lòng tốt mới có thể chế ngự được sự giận dữ bên trong chúng ta, khiến chúng ta dần trở thành một con người hoàn thiện. Hạnh phúc tuy cần phải đi tìm, nhưng đó cũng chính là xúc cảm ta nhận được từ mọi điều trong cuộc đời, mỗi giây mỗi phút".

Trên sân khấu, cả hai dành cho nhau những ánh mắt hạnh phúc (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Dân trí hồi tháng 3/2024, khi được hỏi về việc gia đình có hối thúc chuyện lấy vợ hay không, rapper Đen Vâu đáp: "Tôi biết truyền thống Á Đông cổ vũ việc lập gia đình, thế nên mọi người hối thúc cũng là điều hiển nhiên. Mọi người cũng chỉ muốn tốt cho mình vì khi lập gia đình muộn thì sẽ có nhiều điều khó khăn. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy khó chịu vì những lời hối thúc đó".

Nam rapper cũng cho biết, anh không đặt ra hình mẫu người yêu hay bạn đời tương lai, bởi anh quan trọng mọi thứ đều do cảm xúc.