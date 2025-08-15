Xem trực tiếp trận U21 bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Chile ở đâu?

Vào lúc 20h hôm nay (15/8), đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu gặp Chile ở vòng phân hạng 17-20 tại giải U21 bóng chuyền nữ thế giới tại Indonesia.

Đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Chile trong trận tranh hạng 17-20 vào tối nay (Ảnh: FIVB).

Ở thời điểm này, chưa có nhà đài nào ở Việt Nam có bản quyền phát sóng trận đấu này. Trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh YouTube "Volleyball World" của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB). Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Sau khi nhận án phạt của FIVB, đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam đã thi đấu rất nỗ lực và giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Ai Cập ở vòng phân hạng 17-24. Các học trò của HLV Nguyễn Trọng Linh thể hiện tinh thần quyết tâm và chuyên nghiệp để vượt qua cú sốc tâm lý.

Dù không có chủ công Đặng Thị Hồng nhưng U21 bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn thể hiện được sức mạnh và bản lĩnh. Lê Thùy Linh và Bùi Thị Anh Thảo là hai vận động viên (VĐV) ghi nhiều điểm nhất cho đội bóng chuyền Việt Nam trong trận đấu đó khi đều chạm mốc 20 điểm.

Đối thủ của đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam ở trận tranh hạng 17-20 là Chile, đội vừa thắng 3-0 trước Mexico ở vòng tranh hạng 17-24. Thực tế, Chile cũng không phải là đối thủ quá mạnh. Đội bóng chuyền Nam Mỹ chỉ xếp hạng 5 ở bảng D sau Nhật Bản, Brazil, Bulgaria và Thái Lan. Trong đó, Chile đã thua trắng 0-3 trước Thái Lan trong trận đối đầu trực tiếp.

Toàn đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam quyết tâm vượt qua thử thách (Ảnh: FIVB).

Nếu giành chiến thắng trước Chile, đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đối đầu với đội thắng ở cặp đấu giữa Canada gặp CH Dominica để tranh hạng 17. Còn nếu thua, thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh sẽ tranh hạng 19 với đội thua ở cặp đấu nói trên.

Đây là thời điểm đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam rất cần sự cổ vũ của người hâm mộ để vượt qua thời điểm khó khăn. Đội bóng đang nỗ lực khẳng định mình, ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế.