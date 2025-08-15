Khí trắng xả vào khu dân cư, công ty nói do “hơi nước ngưng tụ”

Ngày 15/8, thông tin từ Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (Ban quản lý), đã có kết quả xác minh nguồn gốc khí thải bị phản ánh xả vào khu dân cư xung quanh Khu công nghiệp Liên Chiểu (phường Hải Vân).

Trước đó, người dân phản ánh tình trạng nhà máy ở Khu công nghiệp Liên Chiểu thường xuyên xả khí thải vào không khí vào chiều, tối mỗi ngày.

Khí thải xả vào khu dân cư được người dân chụp lại, phản ánh đến cơ quan chức năng (Ảnh: A Núi).

Chất khí này đặc, nặng, khó tan, có mùi hắc khó chịu bao trùm toàn bộ khu vực dân cư lân cận. Lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe, người dân kiến nghị Ban quản lý xác định rõ về thành phần chất thải nêu trên.

Sau đó, Ban quản lý đã phối hợp Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (đơn vị chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Liên Chiểu) xác minh thông tin.

Cơ quan chức năng xác định cơ sở phát sinh khói thải là nhà máy sản xuất hơi sạch thuộc Công ty TNHH Global Clean Energy.

Phía Công ty TNHH Global Clean Energy cho rằng khói xả là do hiện tượng “hơi nước ngưng tụ” (trắng) xuất hiện nhiều vào buổi sáng khi nhiệt độ môi trường thấp và độ ẩm không khí cao, làm cho phần hơi nước trong khí thải sau xử lý bị ngưng tụ thành dạng sương mù bay ngang qua khu dân cư.

Công ty cho rằng chiều cao ống khói hiện tại của nhà máy là 22m, tuy đáp ứng yêu cầu tối thiểu, nhưng trong điều kiện gió nhẹ và ẩm cao, không đủ để đẩy hơi nước lên cao, gây hiện tượng bay “rà rà” như phản ánh.

Theo công ty này, biện pháp khắc phục sắp tới sẽ tăng chiều cao ống khói thêm 6m nhằm nâng điểm phát thải vượt qua tầng khuếch tán thấp vào buổi sáng.

Đồng thời, điều chỉnh lưu lượng nước phun dập bụi để hạn chế hơi nước dư trong khí thải. Lắp bổ sung cảm biến độ ẩm, nhiệt độ môi trường và vận tốc gió để theo dõi, vận hành quạt hút và hệ thống xử lý phù hợp hơn vào những thời điểm có nguy cơ phát sinh khói thấp.

Tổ chức đo đạc định kỳ với tần suất 3 tháng một lần nồng độ bụi, SO2, NOx, CO, và lưu lượng tại ống khói, gửi báo cáo cho cơ quan chức năng theo đúng quy định.

Đơn vị này cũng kiến nghị cơ quan chức năng hỗ trợ chuyên môn, phối hợp cùng doanh nghiệp trong các buổi kiểm tra, lấy mẫu khí thải định kỳ để bảo đảm tính minh bạch.

Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết trong thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp giám sát hoạt động xả thải của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Liên Chiểu, lấy mẫu phân tích để có cơ sở xem xét, xử lý vi phạm hành chính trong trường hợp kết quả phân tích vượt giới hạn cho phép xả thải.