Người phụ nữ bán cá bị tàu tông tử vong

Nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h38 ngày 15/8 tại km 304+575, khu gian Mỹ Lý - Quán Hành, tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Trung Lộc (Nghệ An).

Thời điểm này, bà T.T.Q. (SN 1969, trú tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe máy chở cá từ xã Trung Lộc lên quốc lộ 1 để ra chợ bán.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Nguyễn Tùng).

Khi đến đường ngang dân sinh tiếp giáp với đường N5 thuộc khu công nghiệp Nam Cấm, bà Q. băng qua đường sắt. Cùng lúc đó, đoàn tàu khách số hiệu NA1, đầu máy 718 kéo 11 toa, chạy hướng Hà Nội - Vinh, đã đâm trực diện vào xe máy của bà Q..

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng, cá biển và nhiều xô chậu văng khắp khu vực đường ngang.

Sau khi xảy ra tai nạn, tàu NA1 dừng lại xử lý vụ việc, thông qua ga Quán Hành lúc 6h05, chậm 21 phút so với biểu đồ chạy tàu. Tàu khách SE20 (TPHCM - Hà Nội) cũng phải nằm tránh tại ga Quán Hành trong 42 phút.