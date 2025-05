Gia cảnh người con quấn thi thể mẹ vào chăn bỏ ngoài đường ở TPHCM

Ngày 27/5, phóng viên Dân trí tìm đến con hẻm trên đường Bạch Đằng, phường 2, quận Bình Thạnh, nơi xảy ra vụ người con trai quấn thi thể mẹ là bà N.T.C.T. (SN 1962) bỏ ngoài đường.

Theo ghi nhận, căn nhà bà T. nằm trong con hẻm rộng chừng 2m, xe máy chạy ngược chiều phải né nhau mới qua được. Trước nhà, không có khung cảnh dựng rạp, tổ chức đám tang.

Đau lòng

Tiếp phóng viên, ông Nguyễn Hữu Bôn (SN 1963, chồng bà T.) cho biết hậu sự của vợ đã được thu xếp nhanh chóng, sau khi công an hoàn tất quá trình điều tra, bàn giao thi thể cho gia đình.

Ông Bôn chia sẻ vợ chồng ông có một người con là anh N.N.C (SN 1998). Gia đình chuyển về sinh sống tại căn nhà trong hẻm trên đường Bạch Đằng, phường 2, quận Bình Thạnh từ năm 2001. Căn nhà này được mẹ vợ mua cho, có bề ngang khoảng 2m, dài hơn 10m, không đủ điều kiện cấp sổ đỏ. Trong nhà không có tài sản gì có giá trị, chỉ có cái tủ lạnh cũ mua cách đây mười mấy năm.

Ngày trẻ, ông Bôn làm thợ hớt tóc, nhưng mắt ngày càng mờ nên ông nghỉ việc được khoảng 10 năm. Còn bà T. do có tiền sử bệnh rối loạn tiền đình nên không làm được công việc nặng nhọc. Dù gia đình dốc sức đưa đi điều trị, nhưng bệnh của bà T. không thuyên giảm. Khi lớn tuổi, bà T. bệnh trầm trọng hơn, thần kinh bị ảnh hưởng.

Riêng anh C. học hết cấp 3, không thi đỗ đại học nên đi làm việc chân tay, nhưng công việc cũng không ổn định. Gần đây, người con trai xin vào làm bảo vệ tại một bệnh viện và làm được khoảng một tuần nay. Người cha chia sẻ anh T. có vẻ bị di truyền bệnh của mẹ, thần kinh nhiều lúc không được ổn định.

Ông Bôn dọn dẹp nhà cửa sau khi lo hậu sự cho vợ (Ảnh: Lê Trai).

Theo ông Bôn, khoảng 3 tháng nay, vợ ông bệnh nặng, nằm liệt giường, mọi sinh hoạt tại chỗ. Ông Bôn vừa phải bếp núc cơm nước, vừa dọn dẹp, vệ sinh cho vợ. Kinh tế gia đình đã khó khăn càng thêm túng quẫn.

Tưởng đâu khi người con trai tìm được việc làm bảo vệ ổn định, gia đình sẽ bớt khổ thì biến cố lại ập đến. Khuya 24/5, ông Bôn gọi vợ dậy để cho uống nước thì phát hiện bà đã chết. Người cha gọi con trai đang ngủ trên gác dậy.

Do chăm sóc vợ cả ngày mệt, ông Bôn ngủ thiếp đi. Khi đến sáng, sự việc con trai quấn thi thể mẹ đưa mang bỏ ra đường mới được người dân phát hiện.

“Lúc đó, tôi cũng giận con trai đã làm chuyện động trời. Nhưng khi nghe con giải thích rằng do hoàn cảnh bí bách quá, đầu óc hoảng loạn nên mới làm chuyện dại dột, tôi lại thương con hơn”, ông Bôn chia sẻ.

Theo ông Bôn, sau khi công an điều tra, xác định bà T. chết do bệnh lý, đã bàn giao thi thể cho gia đình. Tuy nhiên, do không có điều kiện để làm đám tang, ông Bôn đã quyết định hỏa thiêu, đưa tro cốt vợ vào chùa, toàn bộ chi phí này được người chị vợ lo cho.

“Sống cùng bà ấy mấy chục năm, đến khi vợ chết tôi cũng không thể lo cho bà được đám tang. Tôi đau lòng, nhưng bản thân không có điều kiện nên đành bất lực”, người chồng ngậm ngùi nói.

Đáng thương hơn đáng trách

Sống đối diện nhà ông Bôn hàng chục năm, ông Trần Văn Trí (SN 1955) đánh giá gia đình hàng xóm sống hòa đồng, người con trai của ông Bôn bản tính hiền lành, ít nói. Tuy nhiên, gia cảnh họ rất khó khăn.

“Khoảng mấy tháng trước, do không có tiền đóng tiền điện nên nhà bị cắt điện 2 tháng. Mấy cán bộ Công an phường 2, quận Bình Thạnh thương hoàn cảnh gia đình, cho tiền đóng nên nhà ông Bôn mới được cấp điện trở lại”, ông Trí chia sẻ.

Ông Trí cho biết sáng 25/4, ông thấy công an xuất hiện rất đông trong hẻm. Khi tìm hiểu, ông biết được bà C. đã chết, thi thể được con trai quấn trong chăn, đem bỏ ngoài đường. Lúc đầu, ông Trí cũng trách C. nhưng sau khi tìm hiểu mọi chuyện, ông không còn giận nữa mà thấy thương gia đình hàng xóm.

“Trong xóm này ai cũng biết hoàn cảnh gia đình ông Bôn túng khó ra sao. Bà T. bệnh lâu năm, người chồng ở nhà chăm sóc vợ, mọi chi phí sinh hoạt trông chờ vào đồng lương ít ỏi của cậu con trai”, ông Trí chia sẻ.

Ông Trí chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của gia đình hàng xóm (Ảnh: Lê Trai).

Theo ông Trí, khi bà T. chết, hàng xóm xung quanh không được gia đình thông tin sớm, nên không sớm có cách hỗ trợ. Trước đó, trong xóm cũng có người chết trong hoàn cảnh khó khăn, mọi người xung quanh hùn mỗi người một ít cũng đủ chi phí lo được đám tang, tuy không tươm tất nhưng cũng chu toàn.

“Bà T. chết rồi nhưng hoàn cảnh của ông Bôn cũng rất khó khăn. Tôi mong có nhà hảo tâm giúp đỡ để ông sống tốt hơn trong thời gian tới”, người hàng xóm nói.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Bôn, chính quyền địa phương sáng nay đã đến thăm hỏi, động viên hỗ trợ gia đình vượt qua nghịch cảnh.