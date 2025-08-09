Đường nghìn tỷ băng qua những cánh đồng lúa chín ở miền Trung

Tuyến đường từ trung tâm đô thị phường Bình Định đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại là trục giao thông chiến lược, giúp kết nối Đông - Tây, mở ra không gian phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch cho nhiều vùng ở tỉnh Gia Lai.

Điểm đầu tuyến giao quốc lộ 1 tại Km1210+940 và đường Lê Hồng Phong kéo dài (phường Bình Định, tỉnh Gia Lai).

Điểm cuối giao với đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại đoạn Cát Tiến - Diêm Vân tại Km7+508 thuộc xã Tuy Phước Đông.

Hiện nay, khoảng 300m chưa thảm nhựa nên các đơn vị đang nỗ lực hoàn thành trong vài ngày tới.

Tuyến đường dài khoảng 9,4km được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h. Nền đường rộng 22m, mặt đường bê tông nhựa rộng 19m với 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Một cung đường uốn cong băng qua cánh đồng lúa đang mùa chín vàng, tạo khung cảnh làng quê yên bình.

Công nhân cắt cỏ, chăm sóc cây, hoa để tuyến đường luôn xanh, sạch, đẹp.

Theo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, đây là tuyến giao thông chiến lược, có vai trò rất quan trọng kết nối đô thị ở phường Bình Định và các xã Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và các địa phương lân cận.

Bên cạnh đó, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng giữa các địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo công tác cứu hộ thiên tai, nhiệm vụ quốc phòng an ninh của các địa phương nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung.

Vị trí tuyến đường nối quốc lộ 1 đoạn phường Bình Định nối đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại đoạn xã Tuy Phước Đông (Ảnh: Google Maps).