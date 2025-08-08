“Gã khùng” bỏ việc nhà đi khắp nơi vớt xác lợn trên sông

Thầm lặng vớt xác lợn

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội ở tỉnh Hòa Bình cũ (nay là Phú Thọ), thường xuyên xuất hiện hình ảnh về một người đàn ông gần 50 tuổi một mình mò mẫm ở các con sông, suối kéo vớt các xác lợn trôi nổi trên sông rồi đem chôn lấp khiến nhiều người tò mò.

Có người xem những hình ảnh, video trên bảo người đàn ông bị “khùng”, chỉ có người khùng, bị gàn dở mới đi vớt xác lợn đã thối rữa, mùi hôi thối nồng nặc và đầy ruồi bọ.

Người đàn ông đó là anh Bùi Văn Tùng (47 tuổi), trú xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ. Hơn hai tháng qua, anh gác lại công việc nhà, một mình rong ruổi khắp các con sông, suối trên địa bàn tìm xác lợn chết vì dịch tả lợn châu Phi bị người dân vứt bỏ để vớt lên rồi đem chôn lấp.

Việc làm thầm lặng của anh Tùng những ngày qua được nhiều người biết đến. Anh bảo mình làm công việc chẳng giống ai này không phải vì muốn trở thành người nổi tiếng mà chỉ muốn góp một chút sức nhỏ cho môi trường quê hương, giữ cho những dòng sông luôn trong lành.

Cũng vì lẽ đó, mà nhiều người gọi anh với cái tên đặc biệt: “Anh Tùng vớt xác lợn chết”.

Anh tâm sự: “Tôi tình nguyện làm việc dọn rác và đi vớt xác lợn chết trên sông, suối được hơn 5 năm nay. Mùa lợn không dịch bệnh thì tôi đi vớt rác, còn mùa này đang cao điểm dịch tả lợn, lợn chết nhiều, nhiều gia đình không ý thức đã vứt lợn ra sông, suối gây ô nhiễm. Thế là tôi làm luôn việc đi vớt xác lợn chết”.

Hàng ngày, anh Tùng đi xe máy mang theo chiếc xẻng, sau đó rong ruổi dọc theo các dòng sông, suối trên địa bàn. Ở đâu có xác lợn chết, anh dừng lại lên phương án kéo vào bờ rồi chuyển đến nơi chôn lấp phù hợp.

Hai tháng qua, một mình anh Tùng đã vớt và chôn lấp 170 xác lợn chết trôi nổi trên sông (Ảnh: Thanh Bình).

“Hai tháng qua, một mình tôi đã phát hiện và chôn lấp khoảng 170 xác lợn trôi nổi trên sông. Có ngày nhiều, một mình tôi tự tay vận chuyển và chôn lấp 6 xác lợn, ngày ít cũng vài ba con. Lợn dịch chết nhiều quá, người dân chăn nuôi vô ý thức cứ đem ra sông, suối vứt bỏ gây ô nhiễm dòng sông, lan truyền dịch bệnh cho nhiều nơi”, anh Tùng chia sẻ.

“Đường dây nóng” đặc biệt

Biết được việc làm ý nghĩa của anh Tùng, nhiều người dân đã chia sẻ và đồng cảm. Số điện thoại của anh bỗng dưng trở thành số điện thoại “đường dây nóng” tiếp nhận thông tin về xác lợn trôi sông.

“Biết tôi làm cái việc chẳng giống ai này, giờ bà con hễ thấy xác lợn trên sông lại gọi báo tin cho tôi. Có ngày tôi nhận 5-6 cuộc điện thoại báo tin vớt xác lợn”, anh Tùng nói.

Xác lợn chết thối rữa được anh Tùng thu gom đem đi chôn lấp (Ảnh: Thanh Bình).

“Khi chọn việc vớt xác lợn chết, tôi không nghĩ mình sẽ được lại điều gì. Tôi chỉ muốn góp một phần sức mình cho môi trường quê hương và làm thay đổi nhận thức của những người dân đã vô tư vứt xác lợn dịch bệnh chết xuống sông mà không chôn lấp theo quy định.

Mình làm việc bằng cái tâm nên sẽ cố gắng và nỗ lực để làm đến nơi đến chốn, sẽ đi đến cùng để làm cho môi trường sạch sẽ. Chỉ khi nào ốm đau, bệnh tật thì thôi mới tạm dừng công việc này, khi nào còn sức khỏe thì tôi vẫn sẽ tiếp tục”, anh Tùng chia sẻ.

“Làm công việc gàn dở này, anh có bị người thân phản đối” - tôi hỏi. Anh Tùng bảo: “Bố mẹ, các con tôi đều luôn ủng hộ việc làm của tôi. Mọi người cũng chỉ khuyên tôi làm sao cho phù hợp với sức khỏe, không nên cố quá mà đuối sức”.

“Gã khùng” Bùi Văn Tùng tâm sự tiếp, mỗi lần vớt và chôn lấp xác lợn chết anh phải đối mặt với những cá thể lợn đã thối rữa, bốc mùi hôi thối, đầy ruồi nhặng nhìn rất ớn lạnh. Tuy nhiên, làm nhiều rồi cũng thành quen. Anh nói vui, giờ chỉ cần đi trên đường, ngửi thấy mùi hôi là biết ngay khúc sông này đang có xác lợn chết.

Anh cũng thường quay lại những nơi mình đã vớt lợn chết để kiểm tra. Điều anh mừng nhất là những khúc sông đã sạch sẽ trở lại, không còn hôi thối, ô nhiễm.

Điều đáng nói là việc làm thầm lặng của anh đã giúp nhiều người dần thay đổi nhận thức.

“Thấy tôi - một người xa lạ - đến vớt xác những con lợn chết hôi thối ở chính nơi người ta vứt bỏ, nhiều người đã thấy việc vứt lợn chết ra sông là đáng xấu hổ, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Những người dân ở đó cũng đã biết nhắc nhở nhau phải bảo vệ môi trường sống của chính mình”, anh Tùng cho hay.

Anh Bùi Văn Tùng - "gã khùng" nặng lòng với dòng sông quê hương (Ảnh: Thanh Bình).

Được biết, anh Tùng cũng thường xuyên làm các công việc thiện nguyện khác như cắt tóc miễn phí cho người nghèo. Năm 2024, sau cơn bão Yagi, anh đã lên đường tới Hà Nội dọn dẹp cây xanh gãy đổ; lên làng Nủ ở Lào Cai giúp bà con khắc phục hậu quả lũ quét...

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Ngô Đăng Khoa, Phó trưởng xóm kiêm Tổ trưởng Tổ An ninh xóm Lục Cả, xã Kim Bôi, chia sẻ, việc làm của anh Bùi Văn Tùng là vô cùng ý nghĩa giúp làm sạch được dòng sông quê, tránh lây lan dịch bệnh.

"Ban đầu chỉ có mình anh Tùng; giờ đây các thôn, xóm đã bắt đầu vào cuộc cùng anh Tùng thu gom, xử lý xác lợn chết theo đúng quy định", ông Khoa nói.