8 bệnh viện tuyến cuối ở TPHCM hỗ trợ một cơ sở y tế có vị trí chiến lược

Theo Sở Y tế TPHCM, trong bối cảnh địa phương đang phát triển theo mô hình siêu đô thị đa cực đa trung tâm, Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu được xác định có vị trí chiến lược về y tế.

Nơi này vừa là điểm tựa chăm sóc sức khỏe cho hơn nửa triệu dân địa bàn và đông đảo khách du lịch, vừa đảm nhận nhiệm vụ nghiên cứu triển khai y tế biển trong thời gian sắp tới.

Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu được đầu tư xây dựng mới và đi vào hoạt động từ năm 2022 với quy mô 420 giường, 24 khoa phòng, 600 nhân viên y tế và người lao động. Hiện tại, Bệnh viện vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển các chuyên khoa đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trên địa bàn.

Việc các bệnh viện tuyến cuối của TPHCM ký kết hợp tác và hỗ trợ toàn diện giúp nâng cao năng lực cho Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu là một bước đi rất quan trọng để chuẩn hóa năng lực chuyên môn, nâng tầm quản trị, tăng khả năng tự chủ xử trí các ca nặng của bệnh viện.

Điều này cũng góp phần tạo dựng hệ thống y tế đa cực, chất lượng đồng đều của TPHCM trong tình hình mới.

Tại Lễ ký kết, Sở Y tế TPHCM giao nhiệm vụ cho Bệnh viện Nhân dân Gia Định với vai trò "hạt nhân", cùng 7 bệnh viện chuyên khoa tập trung triển khai 2 nhóm nhiệm vụ.

Thứ nhất, hỗ trợ phát triển chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Vũng Tàu. Cụ thể, Bệnh viện Nhân dân Gia Định hỗ trợ phát triển chuyên khoa Cấp cứu, Hồi sức, Nội - Ngoại khoa, Gây mê hồi sức, Thận nhân tạo, Chẩn đoán hình ảnh, Phục hồi chức năng, Giải phẫu bệnh cho cơ sở trên.

Bệnh viện Nhi đồng 2 hỗ trợ về Nhi khoa, trọng tâm là Hồi sức nhi, Hồi sức sơ sinh; Bệnh viện Từ Dũ hỗ trợ về Sản khoa, ưu tiên vấn đề cấp cứu và đào tạo nhân lực xử trí tại chỗ; Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình hỗ trợ đào tạo chuyên khoa liên quan nâng cao năng lực cấp cứu chấn thương;

Bệnh viện Bình Dân hỗ trợ Bệnh viện Vũng Tàu trong đào tạo một số lĩnh vực về Ngoại khoa; Các Bệnh viện Tai Mũi Họng, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM hỗ trợ đào tạo chuyên khoa, chuyên môn ở mức cơ bản đến nâng cao, xem xét phát triển chuyên sâu phù hợp thực tế.

Thứ hai, hỗ trợ xây dựng mô hình quản trị bệnh viện hiện đại.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định được giao nhiệm vụ hỗ trợ Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu chuẩn hóa quản trị nhân lực, quản trị chất lượng và rủi ro, đồng hành cùng cơ sở trên trong lộ trình phát triển thành bệnh viện hạng 1, hỗ trợ chuyển đổi số, hướng tới xây dựng bệnh viện thông minh.

Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM kỳ vọng Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu sẽ sớm trở thành cực y tế mới của địa phương, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao cho người dân đô thị biển, là bệnh viện có năng lực xử lý cấp cứu, triển khai nhiều kỹ thuật chuyên khoa, hạn chế tối đa chuyển tuyến.

Từ đó, đây sẽ là mô hình mẫu về liên kết giữa bệnh viện hạt nhân và bệnh viện vệ tinh trong hệ thống y tế đa cực của TPHCM.

Trước đó, vào ngày 10/11, cơ sở 2 của Bệnh viện Từ Dũ với mô hình bệnh viện đa khoa liên kết đã chính thức đi vào hoạt động ở địa bàn Cần Giờ.

Đây là bệnh viện đa khoa công lập sử dụng cơ sở hạ tầng sẵn có của Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ (cũ) do Bệnh viện Từ Dũ đảm trách, được liên kết chặt chẽ với nhiều bệnh viện đa khoa, chuyên khoa đầu ngành của TPHCM, để phục vụ người dân tại Cần Giờ và những vùng lân cận.