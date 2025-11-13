Nhức nhối tình trạng lấn chiếm vỉa hè, đẩy người đi bộ xuống đường ở Hà Nội

Ghi nhận của phóng viên Dân trí thời gian qua tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại các phường trung tâm của TP Hà Nội vẫn diễn ra phổ biến.

Ở khu vực trung tâm Thủ đô, phố Minh Khai có vỉa hè rộng 4-5m, kinh doanh sầm uất, đông dân cư qua lại nhưng vỉa hè con phố này không thể đi bộ. Trong ảnh là các loại hàng hóa bày la liệt toàn bộ phần vỉa hè của một số hộ kinh doanh đồ nội thất.

Nhiều khu vực tại đường Giải Phóng có vỉa hè thuộc loại rộng rãi nhưng cũng bị chiếm dụng hoàn toàn khi hàng hóa, xe cộ xếp la liệt không còn chỗ cho người đi bộ.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè ở Hà Nội diễn ra rất nhức nhối trên nhiều tuyến đường, phố trong thời gian qua gây mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi bộ.

Vỉa hè trên phố Đại La bị chiếm dụng để bán cà phê, khiến người đi bộ phải chật vật.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí các hành vi lấn chiếm vỉa hè phổ biến là dừng đỗ xe sai quy định, sử dụng vỉa hè làm nơi tập kết hàng hóa, kinh doanh.

Phố Đại La có phần vỉa hè hẹp, song một cửa hàng sửa chữa xe máy đã ngang nhiên chiếm dụng để kinh doanh.

Cơ sở chuyển phát nhanh trên đường Giải Phóng không chỉ lấn chiếm toàn bộ phần vỉa hè trước cửa, còn để xe tràn xuống lòng đường khiến người đi bộ phải tham gia cùng các phương tiện cơ giới, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

"Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở cửa hàng này đã diễn ra từ lâu nhưng không hiểu sao chúng vẫn tồn tại. Đường Giải Phóng rất đông phương tiện lưu thông, đặc biệt là vào giờ cao điểm nên mỗi khi đi bộ qua đây tôi phải đi chậm, liên tục quan sát trước sau", ông Nguyễn Hoàng (61 tuổi, trú tại phường Hoàng Mai) chia sẻ.

Đi dọc các tuyến phố trung tâm của Hà Nội không khó để bắt gặp tình trạng khách du lịch quốc tế, người dân bị đẩy xuống lòng đường để đi bộ khi vỉa hè đã chật kín xe máy của các cửa hàng mặt phố.

Ô tô đỗ hàng 3 trên vỉa hè phố Duy Tân khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Vỉa hè dọc phố Kim Ngưu bị lấn chiếm làm nơi kinh doanh hoa.

Biển quảng cáo trên phố Nguyễn Hữu Thọ (phường Hoàng Liệt) không chỉ lấn chiếm vỉa hè mà còn tràn xuống lòng đường.

Trên phố Thành Thái, Hoàng Quán Chi (khu vực gần Công viên Cầu Giấy) nhiều đoạn vỉa hè trở thành bãi đậu xe, ô tô ngang nhiên đỗ 2-3 hàng trên vỉa hè.

Vỉa hè dọc bên đường Nghiêm Xuân Yêm đang trong quá trình hoàn thiện nhưng một số ô tô vẫn ngang nhiên đỗ tại khu vực thi công.

Lấn chiếm vỉa hè là một vấn đề nhức nhối lâu nay dù đã có nhiều cuộc tuần tra xử lý, tình trạng này vẫn tái diễn do nhiều nguyên nhân. Trong đó có ý kiến cho rằng mức xử phạt hiện nay chưa đủ sức răn đe, người dân cố tình lấn chiếm vỉa hè để làm nơi kinh doanh, buôn bán.

Thời gian qua, Hà Nội đã nhiều lần ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm, vỉa hè lòng đường nhưng đến nay các vi phạm vẫn còn diễn ra rất nhức nhối, khiến việc đi bộ trên vỉa hè của người dân, khách du lịch còn gặp nhiều khó khăn.