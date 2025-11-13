Nga lên tiếng sau khi Ukraine tuyên bố đóng băng hòa đàm

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: TASS).

“Phía Ukraine nên hiểu rằng sớm hay muộn họ cũng sẽ phải ngồi vào bàn đàm phán, nhưng khi đó sẽ là từ một vị thế tồi tệ hơn nhiều. Vị thế của Kiev sẽ xấu đi từng ngày”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 13/11.

Ông nhấn mạnh, Nga vẫn sẵn sàng cho một giải pháp chính trị và ngoại giao, và mong muốn hòa bình.

Tuy nhiên, ông nêu rõ, trong trường hợp không có cơ hội như vậy, Nga sẽ tiếp tục chiến đấu để bảo vệ an ninh của chính mình, vì lợi ích của các thế hệ tương lai.

Ông Peskov nói thêm, Nga hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn sẵn sàng giúp giải quyết xung đột Ukraine.

“Dĩ nhiên, chúng tôi chân thành hy vọng rằng Tổng thống Trump vẫn sẵn lòng đóng góp vào việc giải quyết chính trị và ngoại giao cho vấn đề Ukraine”, ông Peskov cho biết.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh, Nga muốn đạt được tiến triển nhanh hơn trong việc giải quyết xung đột và đang chờ Mỹ thể hiện thiện chí của mình.

Moscow nhiều lần cáo buộc giới chức Ukraine từ chối tham gia các cuộc hòa đàm. Trong khi đó, Kiev khẳng định các điều kiện mà Moscow đưa ra để kết thúc xung đột là không thể chấp nhận được, vì chẳng khác nào yêu cầu Ukraine đầu hàng.

Ông Alexey Polishchuk, quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Nga, cho biết, Moscow sẵn sàng nối lại tiến trình đàm phán với Ukraine tại Istanbul, và rằng “quả bóng đang ở trong chân Ukraine”. Nhà ngoại giao này lưu ý rằng Kiev đã đình chỉ các cuộc đàm phán, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần kêu gọi khôi phục lại chúng.

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Sergey Kislitsa hôm qua xác nhận Ukraine đã chính thức đình chỉ đàm phán với Nga vì các cuộc hòa đàm không đạt được tiến triển đáng kể.

“Chúng tôi không thể có những cuộc thảo luận hiệu quả với các nhóm đàm phán của Nga. Họ đến với một nhiệm vụ rất cứng nhắc, và phải bảo vệ bằng mọi giá các lập trường được giao. Thêm vào đó, họ còn giám sát lẫn nhau và báo cáo xem ai thể hiện sự cứng rắn hơn trong việc bảo vệ lập trường của mình”, ông nói thêm.

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine cho biết kể từ mùa hè, trọng tâm chính của Kiev đã chuyển sang việc thúc đẩy các đối tác quốc tế của Ukraine hành động nhiều hơn nhằm khuyến khích Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp trực tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trên chiến trường, giao tranh đang diễn ra căng thẳng ở mặt trận Pokrovsk, thuộc tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine. Nếu giành được Pokrovsk, đây sẽ là thắng lợi lớn nhất của Nga trong vòng gần 2 năm qua.

Nga áp dụng chiến thuật “giương đông, kích tây” khiến Ukraine lúng túng đối phó. Trong khi sự chú ý đổ dồn vào Pokrovsk, Moscow đẩy mạnh tiến công ở tỉnh Zaporizhia, miền Nam Ukraine và kiểm soát một số khu định cư ở đó.

Ukraine thừa nhận tình hình ở 2 mặt trận này căng thẳng, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.