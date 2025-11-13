Hà Nội bầu Phó Chủ tịch HĐND và UBND thành phố

Chiều 13/11, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Nguyễn Trọng Đông do nhận nhiệm vụ mới. Đồng thời, miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Lê Hồng Sơn do nghỉ chế độ.

HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Trần Thế Cương, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, làm Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Ông Trần Thế Cương sinh năm 1973, quê Hà Nội. Ông là Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp. Ông đã từng trải qua các chức vụ như Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố; Chủ tịch rồi Bí thư quận Bắc Từ Liêm (cũ).

Sau đó, ông Cương làm Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao rồi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tại Đại hội đại biểu đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, ông được bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội tặng hoa chúc mừng tân lãnh đạo HĐND và UBND thành phố (Ảnh: Mạnh Quân).

Chiều cùng ngày, HĐND TP Hà Nội cũng đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố với ông Nguyễn Xuân Lưu, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính.

Ông Nguyễn Xuân Lưu sinh năm 1969, quê Hà Nội. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Lưu từng làm Bí thư, Chủ tịch quận Thanh Xuân (cũ); sau đó ông làm Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội.

Tại Đại hội đại biểu đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Lưu được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Chiều 12/11, Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã biểu quyết để ông Nguyễn Xuân Lưu thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy để giới thiệu HĐND thành phố bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Bộ máy lãnh đạo HĐND TP Hà Nội hiện nay gồm bà Phùng Thị Hồng Hà là Chủ tịch. Các Phó Chủ tịch gồm ông Trần Thế Cương, ông Phạm Quí Tiên và bà Phạm Thị Thanh Mai.

Bộ máy lãnh đạo UBND TP Hà Nội hiện nay gồm ông Nguyễn Đức Trung (Chủ tịch). Các Phó Chủ tịch gồm các ông Dương Đức Tuấn (Phó Chủ tịch Thường trực), Nguyễn Mạnh Quyền, Nguyễn Xuân Lưu, Trương Việt Dũng và bà Vũ Thu Hà.