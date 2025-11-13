Cáp ngầm xuyên biển đưa điện ra đảo Lý Sơn bị sóng đánh lộ thiên

Chiều 13/11, lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Ngãi xác nhận đoạn đầu của cáp ngầm 22kV đưa điện ra đảo Lý Sơn bị sóng đánh trồi lên trên bãi biển.

Đơn vị này đã phối hợp với chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng giám sát tại khu vực này để đảm bảo an toàn cho người dân.

Tuyến cáp bị sóng đánh lộ thiên trên bờ biển (Ảnh: Quốc Triều).

Đoạn đầu tuyến cáp ngầm xuyên biển nằm tại thôn Thanh Thủy (xã Vạn Tường) nổi lên trên bờ biển. Phần lộ thiên dài khoảng 20m.

“Triều cường khiến bờ biển bị sạt lở nặng khiến phần đầu tuyến cáp lộ thiên. Tuy nhiên tuyến cáp vẫn an toàn, không gây gián đoạn trong việc cung cấp điện cho đảo Lý Sơn. Chúng tôi đang khắc phục điểm sạt lở này”, lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Ngãi thông tin.

Năm 2014, dự án cấp điện từ hệ thống điện lưới quốc gia cho đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Dự án có tổng mức đầu tư 678 tỷ đồng, bao gồm 8.746m đường dây 22kV trên không, 26.219m cáp ngầm 22kV xuyên biển…

Một trụ điện bị sóng đánh ngã (Ảnh: Quốc Triều).

Tuyến cáp ngầm 22kV là công trình hạ tầng trọng yếu, có vai trò đặc biệt trong đảm bảo an ninh năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Dự án đi vào hoạt động giúp cung cấp nguồn điện ổn định cho người dân đặc khu Lý Sơn.