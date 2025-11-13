Rác đại dương phủ kín hơn 3km bờ biển Vũng Tàu

Ngày 13/11, ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu (TPHCM), cho biết, địa phương đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung thu gom, xử lý lượng rác đại dương tấp vào bờ biển khu vực Công viên Bãi Sau.

Theo UBND phường Vũng Tàu, sau nhiều cơn mưa lớn, trong ba ngày qua, lượng rác trôi dạt vào khu vực Công viên Bãi Sau rất lớn, kéo dài hơn 3km bờ biển. Dù Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu (VESCO) đã huy động nhân lực và máy móc thu gom gần 500 tấn rác đại dương, vẫn còn một lượng lớn tồn đọng.

Rác đại dương dạt vào biển Công viên Bãi Sau Ảnh: Hoàng Bình).

UBND phường Vũng Tàu đã giao Công ty CP Dịch vụ môi trường và VESCO, Công ty TNHH Tâm Hoàng Thiên và các Hợp tác xã tại khu vực Bãi Sau tập trung lực lượng, phương tiện cùng với UBND phường tăng cường thu gom rác đại dương dạt vào bờ, đảm bảo thu dọn hằng ngày và vận chuyển kịp thời đến nơi xử lý tập trung nhằm tránh ô nhiễm môi trường khu vực Bãi Sau.

Ông Vũ Hồng Thuấn cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng tham mưu báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM và các sở có liên quan cùng với UBND phường Vũng Tàu thành lập đoàn khảo sát, đánh giá thực tế để tìm ra phương án hiệu quả nhằm giải quyết tình trạng lâu dài đối với rác thải đại dương dạt vào bờ.

Đại diện Công ty VESCO cho biết, những ngày qua đơn vị đã huy động 1 xe cuốc, 1 xe xúc lật, 1 máy đào, 1 xe cào rác biển chuyên dụng, 2 xe cuốn ép và thuê thêm 10 xe tải ben trọng tải lớn để thu gom, nhưng dự kiến phải đến cuối ngày 14/11 mới có thể thu gom hết.