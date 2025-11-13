Giá rét bất thường khiến rồng xanh đông cứng vì lạnh, rơi xuống đất như mưa

Trời lạnh kỷ lục, rồng xanh Nam Mỹ “rơi như mưa” từ trên cây xuống

Những ngày qua, khi nhiệt độ ở bang Florida (Mỹ) giảm mạnh xuống chỉ còn khoảng 1-4°C, thậm chí có nơi ở ngưỡng -2 độ C, người dân khắp nơi bất ngờ chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ. Đó là những con rồng xanh Nam Mỹ (còn gọi là cự đà) bị đông cứng rồi rơi hàng loạt từ trên cây xuống đất.

Hơn 20 thành phố, trải dài đến tận phía nam nước Mỹ như Fort Myers, Miami, Naples, hôm 11/11 ghi nhận mức nhiệt thấp kỷ lục. Sáng 11/11 là buổi sáng lạnh nhất vào đầu mùa thu kể từ năm 1976 ở Jacksonville (thuộc bang Florida) và Savannah (thuộc bang Georgia) khi nhiệt độ ở hai thành phố này giảm xuống -2 độ C.

Một con cự đà xanh rơi xuống đất vì lạnh (Ảnh: News).

Theo các chuyên gia, loài bò sát máu lạnh này vốn ưa khí hậu ấm áp, nên khi thời tiết đột ngột hạ xuống mức lạnh, cơ thể chúng bị tê liệt tạm thời. Điều này khiến chúng mất khả năng bám cành và rơi xuống đất. Tuy nhiên, hiện tượng đông cứng này chỉ là tạm thời. Chúng sẽ hồi phục khi trời ấm trở lại.

“Đừng chạm vào những con cự đà bị lạnh. Cứ để chúng nằm đó. Khi nhiệt độ tăng, chúng sẽ tự tỉnh dậy và bỏ đi", đại diện của Cơ quan Bảo tồn Cá và Động vật hoang dã Florida (FWC) khuyến cáo.

Ông Joe Wasilewski, nhà sinh vật học bảo tồn ở Đại học Florida, cho biết tình trạng sốc lạnh dẫn tới tê liệt thường xảy ra với các loài khi nhiệt độ ở ngưỡng từ 4 độ C trở xuống. Thời tiết giá lạnh cũng ảnh hưởng tới những loài bò sát không phải là loài bản địa ở Florida như trăn hay cá sấu.

Hiện tượng cự đà đóng băng được người dân Florida coi như một dấu hiệu mùa đông đặc trưng. Mỗi khi nhiệt độ giảm sâu, đàn cự đà sẽ cứng đờ, rơi khỏi cây và nằm bất động trên vỉa hè, sân nhà hay hồ bơi, tạo thành khoảnh khắc gây sốt trên mạng xã hội.

Cần làm gì khi bắt gặp cự đà bị đông cứng?

Cơ quan FWC nhiều lần cảnh báo người dân không nên mang cự đà bị đông cứng vào nhà hoặc xe hơi để sưởi ấm. Khi hồi phục, chúng có thể hoảng loạn và cào cắn để tự vệ.

Ngoài ra, kể từ ngày 29/4/2021, cự đà xanh (green iguana) được đưa vào danh sách "động vật bị cấm nuôi tại Florida". Người dân không được phép giữ, thả hoặc di dời chúng nếu không có giấy phép hợp pháp.

Đàn cự đà rơi như mưa (Ảnh: Key News).

Nếu muốn loại bỏ cự đà xanh khỏi khuôn viên nhà mình, chủ nhà có thể gọi các đơn vị kiểm soát động vật hoang dã chuyên nghiệp để xử lý an toàn.

FWC cũng cung cấp hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ gia đình về cách ngăn cự đà xanh xâm nhập. Cùng với đó là danh sách các chuyên gia được cấp phép để hỗ trợ khi cần.

Cự đà xanh (hay rồng xanh Nam Mỹ) là một loài thằn lằn trong họ cự đà. Đây là động vật bản địa ở khu vực Trung Nam Mỹ và vùng Caribbean. Với ngoại hình độc đáo, ở nhiều nơi trên thế giới trong đó có cả Việt Nam, người dân có thú vui nuôi chúng trong nhà làm thú cưng độc lạ.

Có màu xanh như ngọc, loài này được dân nuôi thú cưng săn lùng ráo riết. Tại Việt Nam, chúng còn có tên khác là rồng Nam Mỹ, có giá từ vài triệu tới vài chục triệu đồng tùy theo màu sắc, kích cỡ và độ hiếm.

Được biết, cự đà xanh bắt đầu du nhập vào Florida từ những năm 1960. Quần thể của chúng tăng lên kể từ những năm 1990, một phần do thiếu động vật săn mồi tự nhiên.

Việc cự đà rơi từ trên cây xuống có thể gây nguy hiểm tới người dân, phá hỏng xe cộ. Giới chức địa phương nhiều lần lên tiếng cảnh báo người dân về việc này.