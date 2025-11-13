Va chạm với xe tải cẩu, một phụ nữ tử vong

Chiều 13/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, khoảng 17h30 cùng ngày tại nút giao Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long, xảy ra vụ va chạm giữa một ô tô tải cẩu BKS 18H-062.xx với một xe máy.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Lê Anh).

Theo vị đại diện, vụ va chạm khiến một phụ nữ điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Sau khi nhận tin báo, Đội 6 phối hợp cùng cơ quan chức năng tới hiện trường phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường, chiếc xe máy của nữ nạn nhân bị cuốn vào gầm ô tô tải cẩu. Nạn nhân tử vong bị kẹt ở bánh sau ô tô tải. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, còn có một người khác ngồi trên xe máy, tuy nhiên người này chỉ bị thương, đã được đưa đi cấp cứu.