Sở An toàn thực phẩm TPHCM nói về quy trình điều tra vụ ngộ độc bánh mì

Chiều 13/11, tại buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, đại diện Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, vừa qua, đơn vị này đã nhận được câu hỏi về việc khi nhận thông tin về vụ ngộ độc hàng loạt có liên quan đến món bánh mì, Sở đã phối hợp điều tra với bệnh viện và các cơ quan chức năng thế nào?

Trước khi sự việc nêu trên xảy ra, Sở An toàn thực phẩm đã thực hiện bao nhiêu lần việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh mì?

Trả lời những vấn đề trên, Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, hằng năm cơ quan này thực hiện công tác kiểm tra định kỳ theo kế hoạch đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Khi có dấu hiệu vi phạm, sự cố hoặc có cảnh báo, phản ánh liên quan đến an toàn thực phẩm, Sở thực hiện kiểm tra đột xuất và xử phạt đúng theo quy định của pháp luật.

Về điều tra nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, cơ quan này đã đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các nơi khám và điều trị phối hợp với Sở An toàn thực phẩm rà soát, thống kê số lượng bệnh nhân có liên quan.

Một trường hợp bệnh nhi trong vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở TPHCM (Ảnh: CTV).

Đồng thời, Sở An toàn thực phẩm cũng khẩn trương thành lập Đoàn điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm, phối hợp với UBND phường, xã, Sở Y tế và các cơ quan chức năng liên quan triển khai đồng bộ biện pháp xác minh, điều tra nguyên nhân và xử lý vụ việc.

Việc này được tiến hành theo đúng Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm".

Sở An toàn thực phẩm TPHCM chia sẻ, đối với bánh mì nguồn nguyên liệu thường được sử dụng như pate, thịt nguội, bơ, dưa chua... nếu không được bảo quản tốt sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, có thể gây ra ngộ độc thực phẩm.

Do vậy, để phòng ngừa, người sản xuất kinh doanh phải luôn tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm. Sở An toàn thực phẩm TPHCM sẽ tiếp tục công tác tuyên truyền đến các cơ sở sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng trên địa bàn, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm.

Hơn 300 người phải vào viện điều trị sau khi ăn bánh mì cóc bán ở tiệm cô Bích (Ảnh: O.H).

Liên quan vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì cóc bán tại 2 chi nhánh của tiệm "cô Bích" ở TPHCM, khiến hơn 300 người vào viện, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm cho biết, khi kết luận tác nhân nào gây ngộ độc hàng loạt sẽ là căn cứ để xử lý nguồn ô nhiễm và xem xét trách nhiệm xử phạt.

Do đó, cần phải chờ kết quả kiểm nghiệm mẫu bệnh phẩm sau cùng, thẩm quyền kết luận sẽ thuộc về Sở An toàn thực phẩm TPHCM.

Theo báo cáo kết quả điều tra sơ bộ của Sở An toàn thực phẩm đến UBND TPHCM, cơ sở "cô Bích" mua nhiều nguyên liệu để chế biến bánh mì như ức gà, trứng gà, dưa chua, pate nhưng không xuất trình được hóa đơn mua hàng.

Trước đó, Sở Y tế TPHCM cho biết đã tìm ra tác nhân gây ngộ độc trên một số bệnh nhân qua cấy máu và cấy phân, là vi khuẩn Salmonella.

Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo các bệnh viện và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) phối hợp với Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) tiến hành thực hiện xét nghiệm nuôi cấy vi sinh và giải trình tự gen những chủng phân lập được để làm rõ chùm ca ngộ độc thực phẩm này.