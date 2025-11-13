Tân Chủ tịch Hà Nội nói về 5 trọng tâm ưu tiên của thủ đô

Chiều 13/11, HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy, giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

"Thành công của thành phố đo còn bằng sự hài lòng và hạnh phúc của người dân"

Tân Chủ tịch Hà Nội cho biết ông ý thức sâu sắc rằng sự tín nhiệm của HĐND thành phố là yêu cầu, mệnh lệnh và trách nhiệm hành động của cá nhân ông ngay từ hôm nay.

Ông Trung hứa sẽ toàn tâm, toàn ý, hết lòng phụng sự thành phố, phục vụ nhân dân, cùng tập thể UBND thành phố đoàn kết, đổi mới, hành động, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung (Ảnh: Mạnh Quân).

Với trọng trách được giao là người đứng đầu UBND TP Hà Nội, ông Trung cho biết sẽ cùng tập thể UBND thành phố nghiên cứu sâu, bàn bạc kỹ, chỉ đạo quyết liệt với tinh thần dấn thân, tận hiến, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích của nhân dân, vì sự phát triển của thủ đô.

"Tôi nhận thức rằng thành công của UBND thành phố không chỉ đo bằng con số tăng trưởng, mà còn bằng niềm tin, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân", tân Chủ tịch Hà Nội nói.

Ông Trung cũng cam kết sẽ cùng tập thể lãnh đạo UBND thành phố thống nhất, đoàn kết, nói đi đôi với làm, phát huy những kết quả phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được trong thời gian qua và khắc phục những hạn chế, khó khăn, bám sát các nghị quyết liên quan và hai quy hoạch lớn để tập trung thực hiện và hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được giao.

Tập trung giải quyết các vấn đề "nóng"

Trước mắt, tân Chủ tịch Hà Nội cho biết sẽ cùng tập thể UBND thành phố phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2025, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 8%.

Đồng thời, ông Trung cho biết sẽ tập trung vào 5 trọng tâm ưu tiên.

Một là cụ thể hóa, triển khai toàn diện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị khóa 13; các nhiệm vụ theo phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại đại hội và tại các hội nghị làm việc với thành phố.

Đồng thời rà soát, hoàn thiện mô hình, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, phát huy chức năng kiến tạo phát triển của chính quyền cơ sở gắn với tinh giảm thủ tục hành chính và chuyển đổi số.

Ông Trung nhấn mạnh sẽ lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cho mọi hoạt động.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội tặng hoa chúc mừng tân lãnh đạo HĐND và UBND thành phố (Ảnh: Mạnh Quân).

Hai là tạo đột phá về thể chế để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng trên 11% trong nhiệm kỳ tới dựa trên động lực phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện.

Theo ông Trung, thành phố sẽ tập trung xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đưa Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, với kinh tế số đóng góp ngày càng lớn trong GRDP.

Cùng với đó, thành phố sẽ tập trung phát triển giáo dục - đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, duy trì chất lượng giáo dục - đào tạo thủ đô bền vững, đứng đầu cả nước.

Ba là triển khai thực hiện 2 quy hoạch lớn của thành phố, đồng thời rà soát, điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu phát triển mới, trong đó tập trung giải quyết những vấn đề về phát triển đô thị, hạ tầng đô thị hiện đại, thông minh, xanh.

Ông Trung nhấn mạnh thành phố sẽ tập trung xử lý 4 điểm nghẽn về ùn tắc giao thông; trật tự, kỷ cương và vệ sinh đô thị; ô nhiễm môi trường; tình trạng ngập úng.

Cùng với đó, thành phố sẽ ưu tiên phát triển các không gian ngầm, công trình giao thông, môi trường, y tế, giáo dục, nhà ở xã hội, nước sạch, không gian công cộng và các vùng động lực phát triển của Hà Nội.

Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung phát biểu (Ảnh: Mạnh Quân).

Bốn là phát triển kinh tế tri thức gắn với văn hóa và con người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Thúc đẩy mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn; đồng thời bảo tồn, phát huy các giá trị văn hiến, anh hùng, sáng tạo của Thăng Long - Hà Nội.

Theo tân Chủ tịch Hà Nội, thành phố sẽ tập trung bảo đảm an sinh xã hội đồng thời với nhịp độ phát triển kinh tế, vì hạnh phúc của người dân.

Năm là xây dựng mô hình quản trị hiện đại với bộ máy hành chính liêm chính, chuyên nghiệp, trách nhiệm, sáng tạo, đặt người dân ở trung tâm của mọi chính sách.

Ông Trung cho biết sẽ tập trung nâng cao năng lực, đạo đức, kỷ luật, kỷ cương và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực thi nhiệm vụ...