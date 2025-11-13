Minh tinh 60 tuổi vẫn tự tin diện bikini, thách thức định kiến về tuổi tác

Elizabeth Hurley (SN 1965) là người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng của nước Anh. Ngoài hoạt động trong lĩnh vực thời trang, mỹ nhân Anh quốc còn ghi dấu ở lĩnh vực điện ảnh với nhiều dự án đáng chú ý như: Austin Powers: International Man of Mystery (1997), Bedazzled (2000), Gossip Girl (2011) và E! The Royals (2015-2018).

Không chỉ thành công trong nghệ thuật, Elizabeth còn duy trì danh hiệu "ngôi sao trẻ mãi không già" của làng giải trí Anh. Ở tuổi 60, "bà mẹ một con" vẫn tuân thủ lối sống kỷ luật, giữ cơ thể săn chắc, không mỡ thừa và tự tin khoe dáng trong những bộ áo tắm 2 mảnh gợi cảm.

Mới đây, loạt ảnh Elizabeth chia sẻ trên trang cá nhân tiếp tục gây “bão” mạng xã hội. Trong khung cảnh hồ bơi, nữ diễn viên để tóc buông xõa tự nhiên, nở nụ cười rạng rỡ, khoe đường cong quyến rũ mà hầu như không để lộ dấu vết thời gian.

Dưới phần bình luận, người hâm mộ liên tục khen ngợi và hỏi Elizabeth bí quyết giữ gìn sắc vóc. Bạn trai - ca sĩ Billy Ray Cyrus - cũng để lại lời khen ngọt ngào.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2017, Elizabeth từng tiết lộ bí quyết giữ dáng: “Tôi không tập luyện theo khuôn khổ nghiêm ngặt, nhưng tôi luôn vận động. Cuối tuần, tôi đi bộ đường dài. Tôi giãn cơ mỗi ngày, thỉnh thoảng tập yoga hoặc pilates, phần lớn là tự tập ở nhà”.

Dù không còn ở đỉnh cao sự nghiệp, Elizabeth Hurley vẫn là cái tên khiến công chúng chú ý mỗi lần xuất hiện. Gương mặt sắc sảo, làn da khỏe khoắn cùng thần thái tự tin giúp chị luôn nổi bật trước ống kính.

Tuy nhiên, những bức ảnh gợi cảm của Elizabeth đôi khi gây tranh cãi. Trước ý kiến cho rằng phụ nữ 60 tuổi không nên chụp ảnh bikini, minh tinh Anh quốc phản hồi: “Tôi không có ý định che giấu cơ thể chỉ vì mình đã già. Những bức ảnh ấy đơn giản cho thấy tôi đang vui vẻ, tích cực và tận hưởng cuộc sống”.

Elizabeth Hurley hiện sở hữu thương hiệu đồ tắm mang tên mình và thường xuyên làm người mẫu quảng bá sản phẩm.

Chuyên gia thương hiệu Eric Schiffer nhận định: “60 tuổi không phải là cột mốc, đó là tư duy. Không chỉ là già đi duyên dáng, mà là già đi một cách huy hoàng”.

Ông cũng cho rằng sự tự tin và năng lượng sống của Elizabeth là minh chứng cho ý thức yêu bản thân mạnh mẽ, truyền cảm hứng để mọi người đón nhận từng giai đoạn cuộc đời một cách tích cực.

Hiện tại, Elizabeth Hurley vẫn tham gia một số dự án phim, đồng thời tận hưởng cuộc sống riêng và duy trì công việc kinh doanh. Ngôi sao hàng đầu nước Anh đang hạnh phúc bên bạn trai, nam ca sĩ nhạc đồng quê Billy Ray Cyrus.

Cặp đôi quen nhau từ vài năm trước nhưng công khai hẹn hò vào tháng 4. Họ đồng hành trong những chuyến đi thư giãn, tránh xa ồn ào hay những bữa tiệc của làng giải trí.

Đều là những người trải qua đổ vỡ hôn nhân, Elizabeth và Billy đồng cảm sâu sắc. Kể về cuộc sống hiện tại bên bạn trai, minh tinh 60 tuổi nói: “Chúng tôi sống trong ngôi nhà giữa vùng quê. Chúng tôi ăn uống ngon lành, thư giãn, ngắm chim. Cả hai chúng tôi đều thích chim săn mồi”.

Khi được hỏi về tương lai mối quan hệ tình cảm, Elizabeth chia sẻ: “Chúng tôi rất hạnh phúc. Cả hai đều yêu nhạc đồng quê, yêu đất nước này và yêu con cái của mình. Chúng tôi đang hạnh phúc bên nhau”.

Ảnh: Instagram/Getty Images