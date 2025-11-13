Sau một ngày xôn xao, chủ thẩm mỹ viện Mailisa bặt vô âm tín

Sáng 13/11, cảnh sát bất ngờ kiểm tra cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa ở số 6 Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Cơ sở này do bà Phan Thị Mai (SN 1975, quê Hà Tĩnh) làm chủ.

Cùng thời điểm, nhiều chi nhánh của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa tại TPHCM, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Nha Trang, Cần Thơ… cũng bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Việc kiểm tra được thực hiện đồng loạt từ sáng đến chiều. Sau khi kết thúc, cơ quan chức năng thu giữ nhiều thùng tài liệu để phục vụ công tác điều tra. Trong thời gian kiểm tra, các cơ sở tạm ngưng hoạt động.

Cảnh sát có mặt ở khu biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa, phường Thới An (Ảnh: M.H.).

Tại biệt phủ của vợ chồng bà Phan Thị Mai ở khu dân cư phường Thới An (TPHCM), hàng trăm cảnh sát cũng có mặt làm việc trong nhiều giờ. Theo người dân, căn biệt phủ rộng khoảng 4.000m2, gồm nhiều dãy nhà sử dụng gỗ quý, thiết kế phong cách Á Đông, có hồ cá Koi và sân vườn quy mô lớn.

Trước đó, cơ quan chức năng từng kiểm tra cơ sở Mailisa ở Lâm Đồng. Sau khi vụ việc lan truyền, trên mạng xã hội TikTok, tài khoản của bà Phan Thị Mai (hơn 3 triệu người theo dõi) đã đăng clip lên tiếng.

Trong clip được đăng tải 2 hôm trước, bà Mai nói các sản phẩm của Mailisa được nhập từ nước ngoài, qua kiểm nghiệm nghiêm ngặt, không phó thác hoàn toàn cho đối tác. Các sản phẩm được kiểm tra thành phần kim loại nặng, kim loại nhẹ và vi sinh vật theo quy định của Bộ Y tế.

“Kiểm tra là để bảo đảm sản phẩm không chứa các hàm lượng vượt mức cho phép. Nếu có, sẽ ảnh hưởng đến da và sức khỏe của khách hàng. Việc kiểm nghiệm được thực hiện tại 2-3 nơi để đối chiếu kết quả”, bà Mai nói trong clip.

Người đứng đầu thương hiệu Mailisa cho biết, doanh nghiệp hoạt động nhiều năm, sản lượng hàng hóa bán ra “bằng container”, nếu vi phạm thì cơ quan thực thi pháp luật sẽ xử lý, và bà Mai trấn an khách hàng yên tâm.

Bà Mai cũng bác bỏ các thông tin lan truyền trên mạng như: “kem Mailisa là kem trộn”, “chủ cơ sở bị cấm xuất cảnh”, hay “17 chi nhánh do nhân viên đứng tên”...

Cảnh sát xuất hiện bên trong biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở TPHCM

Hôm 11/11, trước thông tin bị cấm xuất cảnh, bà Phan Thị Mai đăng clip lên mạng xã hội cho biết, vợ chồng bà đang du lịch Hàn Quốc, đồng thời đăng hình check-in tại sân bay Tân Sơn Nhất. Bà nói mục đích chuyến đi là ký hợp đồng để đưa sản phẩm làm đẹp về nước.

Chồng bà Mai cũng đăng hình dàn siêu xe tại biệt phủ ở phường Thới An, và cho rằng tin đồn vợ chồng ông trốn ra nước ngoài cùng xe là thất thiệt.

Sau khi cảnh sát đồng loạt kiểm tra 17 cơ sở Mailisa trên toàn quốc vào ngày 13/11, các tài khoản mạng xã hội của vợ chồng bà Mai không có thêm động thái mới.

Mailisa là thương hiệu thẩm mỹ được biết đến rộng rãi với các dịch vụ chăm sóc da, điều trị nám, tàn nhang và phun xăm thẩm mỹ. Tuy nhiên, gần đây, hệ thống này vướng nhiều vi phạm trong hoạt động hành nghề, như cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép và quảng cáo vượt phạm vi được cấp phép.

Tháng 1/2024, Sở Y tế TPHCM đã xử phạt Công ty TNHH Mailisa 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 18 tháng đối với lĩnh vực chăm sóc da. Sau đó, cơ sở này tạm ngưng hoạt động để khắc phục và hoàn thiện hồ sơ pháp lý.