Truyền thông Trung Quốc "kể tội" 3 cầu thủ sau trận thua U22 Việt Nam

Vòng đầu tiên của Panda Cup 2025 đã khép lại với bất ngờ lớn, khi U22 Trung Quốc để thua U22 Việt Nam ngay trên sân nhà Thành Đô. Trận đấu này không chỉ khiến người hâm mộ Trung Quốc thất vọng mà còn làm dấy lên nhiều tranh cãi về phong độ của các cầu thủ trẻ nước này.

Đội hình ra sân của U22 Trung Quốc ở trận thua 0-1 trước U22 Việt Nam (Ảnh: Sina).

Tờ Sina nhận định, U22 Việt Nam trở thành đối thủ kỵ giơ với U22 Trung Quốc khi đội bóng trẻ của đất nước tỷ dân đã không thắng trong bốn trận đối đầu gần nhất: “Trong trận mở màn, U22 Trung Quốc trải qua 90 phút thi đấu căng thẳng với U22 Việt Nam. Đội bóng của HLV Zheng Wei nhận thất bại 0-1, với bàn thua đến ở phút 81. Đây đã là trận thứ tư liên tiếp Trung Quốc không thắng Việt Nam (2 hòa, 2 thua), minh chứng cho thấy đại diện Đông Nam Á đang trở thành đối thủ kỵ giơ ở cấp độ trẻ.

Trận đấu có sự theo dõi trực tiếp của tân HLV trưởng đội tuyển quốc gia Trung Quốc, Shao Jiayi, cùng các cộng sự. Tuy nhiên, màn trình diễn của các cầu thủ U22 khiến ông không thể hài lòng”.

Sina cũng chỉ ra hai nguyên nhân chính dẫn tới thất bại: “Dù không có sự phục vụ của một số trụ cột như Wang Yudong và Kuai Jiwen, U22 Trung Quốc vẫn thể hiện khả năng cầm bóng tốt, chiếm hơn 50% thời lượng kiểm soát và tung ra sáu cú dứt điểm, nhiều hơn đối thủ một lần. Tuy vậy, khả năng tận dụng cơ hội yếu kém cùng hàng thủ thiếu tập trung đã khiến đội chủ nhà trả giá. Theo giới chuyên môn, hai nguyên nhân chính dẫn đến thất bại là hàng công phung phí cơ hội và hàng thủ mắc sai lầm cá nhân nghiêm trọng”.

Liu Haofan (số 5) bị chỉ trích mạnh mẽ, anh còn là đội trưởng của U22 Trung Quốc (Ảnh: Sina).

Từ nguyên nhân thất bại, truyền thông Trung Quốc chỉ ra ba cầu thủ chơi tệ nhất và có thể sẽ bị HLV Shao Jiayi loại khỏi danh sách tập trung trong tương lai:

“Tiền đạo Abuduwaili Baihelamu là người đầu tiên bị chỉ trích khi bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn ở phút 28 và 51, dù ở vào vị trí thuận lợi. Một lần nữa, Baihelamu cho thấy anh chỉ chơi tốt trước những đối thủ yếu và thường "mất hút" khi gặp các đội mạnh. Tuy nhiên, đó cũng không phải điều ngạc nhiên, bởi Baihelamu rõ ràng là mẫu cầu thủ "nhận thức thì tuyệt vời, nhưng kỹ thuật thì thô sơ".

Hậu vệ trái Wang Shiqin đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong tình huống dẫn đến bàn thua. Với tư cách là một hậu vệ, màn trình diễn của Wang Shiqin trong trận đấu này thật thảm họa. Trong các trận đấu trước, anh từng có tiền lệ phản lưới nhà. Tuy trận này anh không trực tiếp làm thủng lưới, nhưng cũng không khác gì. Wang Shiqin luôn được biết đến với lối chơi mạnh mẽ, nhưng thực tế anh có phần liều lĩnh và thiếu sự tỉ mỉ cần thiết.

Trung vệ Liu Haofan là người góp phần dẫn đến sai lầm của Wang Shiqin trong bàn thua. Pha bóng đó là kết quả của sự "phối hợp" giữa hai cầu thủ: đầu tiên, Liu Haofan không ngăn chặn được cú căng ngang, sau đó Wang Shiqin lại mớm bóng để đối phương dứt điểm. Liu Haofan không chỉ mắc một lỗi trong trận đấu này. Phút 85, anh đã đẩy người từ phía sau với cầu thủ U22 Việt Nam trong vòng cấm. Nếu trọng tài không thiên vị, đội tuyển Trung Quốc có thể đã thua 0-2”.

Kết luận, Sina nhận xét: "Dù thất bại 0-1, giới chuyên môn Trung Quốc cho rằng đây là cơ hội tốt để ban huấn luyện U22 Trung Quốc nhận ra những điểm yếu cần khắc phục, đặc biệt khi lứa cầu thủ này được kỳ vọng sẽ là nòng cốt của đội tuyển quốc gia trong tương lai, hướng tới Asian Cup 2027 và World Cup 2030. HLV Shao Jiayi được cho là sẽ tiến hành rà soát lực lượng nghiêm túc sau giải đấu để chuẩn bị cho chiến dịch dài hạn".