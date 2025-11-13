Người Hàn đau đầu với mỹ phẩm giả "Made in Korea" xuất xứ từ Trung Quốc

Một con số đủ sức gây choáng váng cho bất kỳ ai trong ngành làm đẹp: 22 tỷ won (khoảng 400 tỷ đồng) là thiệt hại mà các thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc phải gánh chịu chỉ trong 9 tháng đầu năm vì vấn nạn hàng giả.

Dữ liệu từ Cục Hải quan Hàn Quốc cho thấy một "cú nhảy" lợi nhuận phi pháp gấp 24 lần so với năm 2024, phơi bày một đế chế ngầm đang vươn vòi ra khắp thị trường toàn cầu. Điều đáng nói, 99% các lô hàng giả bị phát hiện có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, con đường của những sản phẩm giả mạo này lại không hề đơn giản. Một lộ trình vận chuyển đầy tinh vi đã được vạch ra: Hàng giả từ Trung Quốc không đi thẳng đến các thị trường tiêu thụ, mà vòng qua Mỹ trước khi nhập khẩu ngược về chính Hàn Quốc. Thống kê cho thấy, có tới 81% lượng hàng giả bị thu giữ đã đi theo "đường vòng" bất ngờ này, một chiêu thức tinh vi nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc và qua mặt các cơ quan chức năng.

Một lọ kem Sulwhasoo giả, được nhập lậu từ Trung Quốc và rao bán trên các sàn thương mại điện tử Hàn Quốc như hàng thật (Ảnh: Cục Hải quan Incheon).

Đối với người tiêu dùng, mối nguy hiểm không chỉ dừng lại ở việc mất tiền oan. Những sản phẩm nhái được chế tác tinh vi đến mức gần như không thể phân biệt bằng mắt thường.

Chẳng hạn, một phiên bản giả của mặt nạ collagen từ thương hiệu APR chỉ thay đổi một ký tự duy nhất trên bao bì ("collagen" thành "gollagen") trong khi sao chép y hệt mọi chi tiết thiết kế. APR đã phải lên tiếng cảnh báo rằng thành phần của những sản phẩm giả này là "không thể xác định", tiềm ẩn nguy cơ gây kích ứng và tổn thương da lâu dài.

Điểm đáng lo ngại hơn là sự chuyển dịch trong chiến lược của các "nhà sản xuất". Nếu năm 2024, mục tiêu chính là các thương hiệu xa xỉ như Sulwhasoo với 541 vụ được phát hiện, thì đến năm 2025, cuộc chơi đã thay đổi. Giờ đây, những thương hiệu mới nổi, giá cả phải chăng và đang tạo xu hướng như Manyo, Beauty of Joseon hay Skin1004 lại trở thành "mồi ngon". Lý do rất đơn giản về mặt kinh doanh: các công ty trẻ này thường chưa đủ nguồn lực và kinh nghiệm để xây dựng hệ thống giám sát thị trường quốc tế.

Vụ đột kích một nhà kho ở Phật Sơn, Trung Quốc, thu giữ 56.000 sản phẩm giả của 5 thương hiệu Hàn Quốc đang thịnh hành với giá trị ước tính 1 tỷ won, là minh chứng rõ nét cho xu hướng tấn công vào các thương hiệu mới nổi này.

Vấn nạn này cũng đang hiện hữu rất rõ tại Việt Nam, nơi mỹ phẩm Hàn Quốc có một thị trường rộng lớn. Các vụ việc phát hiện mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, dán nhãn "Made in Korea" liên tục được phanh phui, với số lượng lên đến hàng nghìn sản phẩm trong mỗi vụ. Điều này cho thấy người tiêu dùng trong nước đang phải đối mặt trực tiếp với rủi ro từ ma trận hàng thật - giả mỗi ngày.

Trước cơn bão hàng giả, các doanh nghiệp và chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực phản ứng. Amorepacific, tập đoàn sở hữu Sulwhasoo, cho biết đang tăng cường hợp tác với hải quan quốc tế và theo đuổi các hành động pháp lý. Chính phủ Hàn Quốc cũng lên kế hoạch thành lập một lực lượng đặc nhiệm công - tư vào năm 2026, chuyên trách bảo vệ thương hiệu K-beauty.

Tuy nhiên, cuộc chiến này vẫn còn dài, và người chịu thiệt thòi lớn nhất vẫn là người tiêu dùng, những người đang trả tiền thật cho những giá trị ảo và cả những rủi ro sức khỏe không thể lường trước.