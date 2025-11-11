Xôn xao clip hàng chục người bao vây ô tô, tài xế tiến - lùi xe "điên loạn"

Ngày 11/11, trên mạng xã hội lan truyền clip dài gần một phút ghi lại cảnh chiếc ô tô con bị nhiều người vây quanh, la hét, gõ mạnh vào xe khiến người điều khiển bên trong hoảng loạn, liên tục lùi - tiến giữa vòng vây.

Theo hình ảnh trong clip, sự việc xảy ra vào đêm 10/11 tại khu vực gần một quán nhậu thuộc địa bàn phường Thái Hòa (Nghệ An).

Xôn xao clip hàng chục người bao vây ô tô, tài xế lùi xe trong hoảng loạn (Video: Hữu Bắc).

Nhiều người đứng xung quanh la hét, một số dùng tay và vật cứng đập vào thân xe, khiến tình hình hỗn loạn.

Clip sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến nhiều người lo ngại có thể xảy ra va chạm nguy hiểm. Nguyên nhân ban đầu được xác định do hiểu lầm khi quay clip.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Nghĩa Thái, Chủ tịch UBND phường Thái Hòa (Nghệ An), cho biết bước đầu nguyên nhân sự việc được xác định là do hiểu lầm khi một người ngồi trong ô tô dùng điện thoại quay clip nhóm thanh niên đốt pháo ăn mừng khai trương quán N.O. trên địa bàn.

“Lúc đó, một số thanh niên tổ chức đốt pháo. Nam thanh niên ngồi trong xe đã dùng điện thoại quay lại. Khi phát hiện, nhóm thanh niên yêu cầu người này xóa video nhưng anh ta không xóa, nên hai bên lời qua tiếng lại, dẫn tới sự việc nói trên”, ông Thái cho biết.

Theo ông Thái, lực lượng công an phường đã nhanh chóng có mặt, ổn định tình hình và mời các bên liên quan lên làm việc để xác minh vụ việc.

Nhiều người bao vây ô tô (Ảnh cắt từ clip).

Lãnh đạo Công an phường Thái Hòa cũng xác nhận đơn vị đang thụ lý vụ việc, trích xuất camera và lấy lời khai các bên để làm rõ hành vi, nguyên nhân, đồng thời xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật hay không.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên tụ tập, kích động, hay chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng lên mạng xã hội, đồng thời đề nghị các bên hợp tác, cung cấp thông tin trung thực để xử lý đúng quy định.