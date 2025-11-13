Vòi rồng xuất hiện trên biển Cà Mau

Chiều 13/11, lãnh đạo UBND xã Cái Đôi Vàm (tỉnh Cà Mau) xác nhận có hiện tượng vòi rồng xuất hiện trên vùng biển Cà Mau.

Vòi rồng xuất hiện vào khoảng 14h với xoáy nước hình dạng trông như cây nấm khổng lồ. Nhiều người dân ở đất liền chứng kiến đã ghi lại hình ảnh và đăng trên mạng xã hội.

Vòi rồng như cây nấm khổng lồ xuất hiện ngoài biển Cà Mau (Ảnh chụp từ mạng xã hội).

Theo chính quyền địa phương, thời điểm vòi rồng xuất hiện, bầu trời dày đặc mây đen. Vòi rồng xuất hiện khoảng vài chục phút ngoài biển cách đất liền xã Cái Đôi Vàm vài kilomet nên chưa ghi nhận ảnh hưởng thiệt hại.

Hiện trên địa bàn tỉnh Cà Mau có mưa. Địa phương tiếp tục theo dõi ảnh hưởng thời tiết ở vùng ven biển.