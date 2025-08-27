Tạm giữ 11 đối tượng hỗn chiến trên đường ở Phú Thọ

Ngày 26/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị đang tạm giữ 11 đối tượng trong vụ hỗn chiến, gây rối trật tự công cộng.

Trước đó tối 23/8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu Thắng Lợi và khu Vai, thuộc xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng CSGT và Công an xã An Nghĩa, phát hiện một nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự công cộng.

Các đối tượng bị tạm giữ để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Khoảng 19h, nhóm thanh thiếu niên gồm hàng chục đối tượng trong quá trình di chuyển trên tuyến đường Hồ Chí Minh (hướng từ khu Vai đến thôn Sỏi, xã An Nghĩa) đã xảy ra mâu thuẫn với một nhóm khác.

Hai bên dùng vỏ chai bia ném nhau tại khu vực ngã ba Sỏi, sau đó tiếp tục đuổi nhau đến gần quán Karaoke 3333, thuộc khu Thắng Lợi, tiếp tục dùng gạch đá tấn công nhau, gây náo loạn khu vực.

Chưa dừng lại ở đó, một số đối tượng còn đập phá xe máy nhãn hiệu Wave, không biển kiểm soát của anh Bùi Văn Hạo; sau đó kéo nhau đến quán Karaoke Thiên Long thuộc khu Thắng Lợi, xã An Nghĩa, tiếp tục dùng gạch đá ném vào nhau, gây mất an ninh trật tự.

Hậu quả của cuộc ẩu đả khiến một thanh niên là Nguyễn Hải Đăng (SN 2007) bị thương, phải cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức; 1 xe máy bị hư hỏng nặng.

Ngay trong đêm, Tổ công tác 191 đã phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành truy xét, triệu tập các đối tượng liên quan đến cơ quan công an.

Bước đầu, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định hơn chục đối tượng tham gia phần lớn là thanh, thiếu niên, trú tại các xã An Nghĩa, Thanh Cao, Lạc Thủy và một số địa bàn lân cận.

Trước tính chất côn đồ, manh động của vụ việc, cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ hình sự 11 đối tượng gồm: Bùi Thanh Nam, Nông Văn Hiếu, Bùi Mạnh Hòa, Bùi Văn Hạo, Nguyễn Trung Tướng, Phạm Minh Tuấn, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Văn Phú, Phạm Quang Hà, Trần Minh Phong và Doãn Anh Tuấn.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.