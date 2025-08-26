Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ bị phạt vì "khoe" lái xe 225km/h

Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ Abdulkadir Uraloğlu (Ảnh: Reuters).

Tối 24/8, Bộ trưởng Abdulkadir Uraloğlu chia sẻ trên mạng xã hội X đoạn video ông lái xe trên đường cao tốc gần thủ đô Ankara, vừa nghe các bài hát dân gian vừa xen lẫn đoạn phát biểu của Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan.

Trong một số khung hình, ông vô tình để lộ đồng hồ tốc độ, ông được thấy chạy ở mức từ 190 đến 225km/h, trong khi giới hạn tốc độ trên đoạn đường này là 137km/h.

Vài giờ sau, ông Uraloğlu đăng lại video, thừa nhận đã bị phạt vì vi phạm tốc độ, nói rằng việc chia sẻ đoạn clip giống như tự tố cáo mình.

“Tôi cầm lái để kiểm tra đường cao tốc Ankara-Niğde và vô tình vượt quá giới hạn tốc độ trong một khoảng thời gian ngắn. Với video này, tôi đã tự tố cáo mình”, ông viết.

Thông báo xử phạt được ông đăng tải, cho thấy Bộ trưởng Uraloğlu đã lái ở tốc độ 225km/h và bị phạt 9.267 lira Thổ Nhĩ Kỳ (khoảng 225 USD).

Ông viết thêm: “Từ giờ tôi sẽ cẩn thận hơn nhiều. Tuân thủ giới hạn tốc độ là bắt buộc đối với tất cả mọi người".