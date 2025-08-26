Mưa ngập sâu ở Hà Nội, nhiều siêu thị cháy hàng rau xanh

Sáng 26/8, mưa lớn, nhiều tuyến đường bị ngập sâu gây khó khăn cho xe chở hàng hóa đến các cửa hàng thực phẩm và siêu thị. Nhiều kệ rau, thịt tại các cửa hàng ở Hà Nội trống trơn từ sáng sớm.

Sau khi nhận thông báo được làm việc tại nhà vì mưa lớn và nhiều tuyến phố Hà Nội ngập nặng, anh Huy Hoàng (Thanh Xuân, Hà Nội), vội ra siêu thị gần nhà trên đường Khuất Duy Tiến để mua đồ ăn dự trữ. Tuy nhiên, anh khá bất ngờ khi toàn bộ kệ rau, thịt đã trống trơn dù mới hơn 8h30.

"Còn lại mấy gói mì và ít hoa quả, chứ rau, thịt sạch hết từ rất sớm. Tôi tính chiều quay lại mua thêm, chứ trong nhà không còn nhiều đồ ăn tươi", anh Hoàng chia sẻ.

Kệ rau, thịt trống trơn từ sáng sớm (Ảnh: HA).

Đến thời điểm 16h, kệ rau tươi ở cửa hàng Winmart ở phường Thanh Xuân chỉ còn 1-2 loại, các mặt hàng thịt, cá tươi sống vẫn dồi dào. Nhân viên phục vụ tại đây cho biết sáng nay do mưa ngập nhiều tuyến đường nên hàng tươi sống về chậm, từ trưa hàng hoá đã cập nhật lên kệ.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại một số chợ dân sinh tại Hà Nội. Ghi nhận tại chợ Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội), từ hơn 11h trưa nhiều tiểu thương đã thu dọn sạp nghỉ sớm vì nguồn hàng về nhỏ giọt.

"Sáng nay, hàng chỉ nhập được một nửa so với ngày thường. Rau muống, cải ngọt, cà chua... đều có ít nên giá tăng nhẹ. Khách hỏi nhiều nhưng tôi không dám nhập thêm vì đường ngập, xe chở hàng đi lại rất khó khăn", bà Hạnh, tiểu thương bán rau tại chợ, chia sẻ.

Bà cho biết do mưa ngập nên lượng rau khan hiếm so với ngày thường, giá cũng nhích nhẹ, các loại củ quả giá vẫn giữ nguyên.

Kệ rau xanh gần như hết sạch hàng (Ảnh: Minh Huyền).

Một số quầy thịt, cá, rau xanh cũng cạn hàng từ trưa. Tiểu thương nói nếu tình hình mưa ngập kéo dài, chợ có thể vắng khách và nhiều sạp sẽ nghỉ bán sớm hơn thường lệ.

Đại diện Aeon Việt Nam cho biết sáng 26/8, do ảnh hưởng của bão số 5, doanh nghiệp ghi nhận lượng khách đến mua sắm trực tiếp ở các trung tâm bách hoá tổng hợp và siêu thị khu vực Hà Nội giảm khoảng 20-30% so với ngày thường do các tuyến đường bị ngập.

"Trong khi đó, lượng khách đặt hàng trực tuyến tăng, chủ yếu tập trung vào các mặt hàng thực phẩm và nhu yếu phẩm, tuy nhiên do tình hình mưa ngập kéo dài, doanh nghiệp sẽ cố gắng hết sức để giao hàng trong thời gian sớm nhất có thể", vị này cho biết, đồng thời nêu nguồn cung vẫn đầy đủ.