Dàn hoa hậu quốc tế hào hứng mặc áo dài, đội nón lá trình diễn thời trang

Trong trang phục áo dài của nhà thiết kế Song Toàn, đương kim Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam Nguyễn Hoàng Phương Linh, Á Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2025 Đỗ Cẩm Ly và các hoa hậu Miss Cosmo 2025 đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ đã có màn catwalk ấn tượng.

Các người đẹp sải bước trên nền ca khúc “Việt Nam tôi” được thể hiện bởi Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2023 Bùi Xuân Hạnh. Khoảnh khắc này không chỉ tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt Nam mà còn khẳng định kết nối mạnh mẽ.

Trên mạng xã hội, loại video ghi lại màn trình diễn của các người đẹp Việt Nam và quốc tế nhận được nhiều lời khen ngợi từ dân mạng: "Áo dài Việt Nam quá đẹp!", "Các hoa hậu nước ngoài diện áo dài thật đẹp"...

Miss Cosmo Thái Lan duyên dáng trong tà áo dài Việt Nam (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong hậu trường chương trình, các người đẹp bày tỏ niềm háo hức khi được diện áo dài truyền thống của Việt Nam. Các cô gái đến từ khắp nơi trên thế giới dành nhiều lời khen ngợi chiếc áo dài vừa kín đáo, vừa thể hiện nét duyên dáng, dịu dàng của người phụ nữ.

Tông màu trắng, xanh mang đến cảm giác thanh lịch cho người mặc. Các chi tiết hoa được đính kết khéo léo, tạo điểm nhấn cho trang phục.

Đặc biệt, hình ảnh khán giả Việt và các người đẹp cầm cờ đỏ sao vàng mang đến khoảnh khắc ý nghĩa, góp phần tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt Nam, thể hiện lòng tự hào dân tộc nhân dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Các người đẹp Việt Nam và quốc tế cầm cờ đỏ sao vàng bước đi trong sự cổ vũ của khán giả (Ảnh: Ban tổ chức).

Cũng trong show diễn này, các người đẹp có màn trình diễn ấn tượng trong trang phục công sở. Đảm nhận vị trí mở màn là Miss Cosmo Panama 2025 Italy Johan Peñaloza Mora trong khi đương kim Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam Phương Linh đảm nhận vai trò vedette.

Ở bộ sưu tập lấy cảm hứng đại dương, Miss Cosmo Philippines 2025 Chelsea Fernandez có phần mở màn đầy ấn tượng. Khép lại màn trình diễn, Hoa hậu Phương Linh và Á hậu Đỗ Cẩm Ly cùng đảm nhận vai trò vedette.

Hoa hậu Xuân Hạnh khoe giọng hát ngọt ngào trong ca khúc "Việt Nam tôi" (Ảnh: Ban tổ chức).

Được biết, các người đẹp Miss Cosmo hiện có mặt tại Việt Nam để tham gia những hoạt động khởi động cuộc thi. Năm nay, Việt Nam tiếp tục là quốc gia đăng cai tổ chức sân chơi này với sự tham gia của hơn 80 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Miss Cosmo 2025 dự kiến diễn ra từ tháng 11 với chuỗi hoạt động mang đậm màu sắc lễ hội, kết hợp thời trang, di sản và giao lưu văn hóa tại nhiều tỉnh, thành.