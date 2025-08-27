Hãng xe Trung Quốc né thuế EU bằng cách xuất khẩu xe từ nhà máy ở Thái Lan

Hãng BYD của Trung Quốc đã bắt đầu xuất khẩu lô xe đầu tiên sản xuất tại Thái Lan sang châu Âu. Hơn 900 chiếc BYD Dolphin đã được vận chuyển đến Đức, Bỉ và Anh, theo công bố hôm 25/8 của công ty.

Lô xe Dolphin đầu tiên rời Thái Lan trên con tàu BYD Zhengzhou thuộc sở hữu của hãng. Đây cũng là lần đầu tiên Zhengzhou thực hiện hành trình từ Thái Lan sang châu Âu (Ảnh: CarNewsChina).

Nhà máy lắp ráp CKD đặt tại Rayong, đi vào hoạt động từ tháng 7/2024, là nhà máy xe du lịch 100% vốn sở hữu đầu tiên của BYD ở bên ngoài Trung Quốc. Với công suất 150.000 xe/năm, cơ sở này vừa phục vụ thị trường nội địa Thái Lan vừa phục vụ xuất khẩu.

CKD (Completely Knocked Down) là phương thức lắp ráp xe chủ yếu từ linh kiện nhập khẩu. Các hãng xe áp dụng CKD để giảm thuế nhập khẩu và thúc đẩy sản xuất tại chỗ.

Đến tháng 7/2025, nhà máy của BYD tại Thái Lan đã đạt cột mốc 90.000 xe xuất xưởng chỉ sau một năm hoạt động.

“Sau khi bàn giao chiếc xe năng lượng mới thứ 90.000 vào tháng 7, chúng tôi tiếp tục đạt thêm bước đột phá. Việc xuất khẩu mẫu Dolphin sản xuất tại Thái Lan sang châu Âu không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược toàn cầu hóa của BYD, mà còn nhấn mạnh vai trò quan trọng của Thái Lan trong chuỗi cung ứng xe điện toàn cầu”, ông Ke Yubin, Tổng giám đốc BYD Thái Lan, cho biết.

Các xe điện sản xuất tại Trung Quốc đang phải chịu thuế chống trợ cấp do Liên minh châu Âu (EU) áp dụng từ năm ngoái. Do có hợp tác trong quá trình điều tra, BYD chịu mức thuế bổ sung thấp hơn - 20,7%, cộng với 10% thuế hải quan hiện hành.

Trong 7 tháng đầu năm, doanh số xe điện ở nước ngoài của BYD đạt 545.003 chiếc, tăng 133,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng cộng, BYD bán được 2.458.914 xe du lịch trên toàn cầu trong 7 tháng đầu năm, tăng 26,2% so với cùng kỳ, theo dữ liệu từ China EV DataTracker. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng đang chậm lại. Trong tháng 7, công ty chỉ bán được 341.030 xe du lịch, tăng 0,1% so với cùng kỳ, mức tăng trưởng thấp nhất trong vòng 1,5 năm.