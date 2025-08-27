Bộ Văn hoá trao tặng 600 triệu đồng cho 3 tỉnh bị thiệt hại bởi bão Kajiki

Bất chấp trời mưa nặng hạt, hàng nghìn khán giả vẫn đổ về tham dự concert (nhạc hội) Việt Nam trong tôi. Đêm nhạc để lại dư âm sâu sắc về tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc.

Đây là một trong những hoạt động trọng điểm thuộc Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội, kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) chỉ đạo, phối hợp cùng Nhà hát Lớn Hà Nội tổ chức.

Đáng nói, ngay trong concert này, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã đại diện cho Bộ VH-TT&DL trao tặng 600 triệu đồng quyên góp cho đồng bào 3 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng của bão Kajiki là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông đại diện Bộ VH-TT&DL trao tặng 600 triệu đồng cho đồng bào 3 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng của bão Kajiki (Ảnh: Ban tổ chức).

Cùng với đó, ca sĩ Đức Phúc cũng quyên góp số tiền 150 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị bão lụt.

Đức Phúc chia sẻ: "Buổi chiều hôm nay, tôi có nghe được thông tin chương trình sẽ gây quỹ để ủng hộ đồng bào miền Trung. Vì vậy, tôi xin gửi 150 triệu đồng để quyên góp, ủng hộ đồng bào. Đối với tôi, Việt Nam là niềm tự hào, sự biết ơn và tinh thần tương trợ lẫn nhau, lá lành đùm lá rách".

Trong phần trình diễn của mình, Đức Phúc mang đến màu sắc lắng đọng với các ca khúc Khát vọng là người Việt Nam, Do what you want. Giọng hát trong trẻo, cảm xúc chân thành giúp anh chạm đến trái tim người nghe. Phần trình diễn của Đức Phúc như một lời nhắn nhủ về tình yêu gia đình, quê hương - nơi mỗi người tìm thấy sự bình yên để trở về.

Đức Phúc (áo đỏ) trình diễn trong concert "Việt Nam trong tôi" và ủng hộ đồng bào bị bão lụt số tiền 150 triệu đồng (Ảnh: Ban tổ chức).

Đêm nhạc Việt Nam trong tôi còn là nơi hội tụ của rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi, mang đến những sắc màu âm nhạc đa dạng.

SOOBIN Hoàng Sơn là một trong những nhân tố tạo nên sự bùng nổ lớn nhất. Nam ca sĩ xuất hiện với phong cách trẻ trung, trình diễn loạt ca khúc như: Tiến tới giấc mơ, Trở về và đặc biệt là phần song ca Tự nguyện cùng Hòa Minzy. Chất giọng mượt mà, cách xử lý tinh tế kết hợp cùng hiệu ứng sân khấu hiện đại đã khiến khán giả không ngừng hòa giọng theo.

Nếu SOOBIN mang đến sự phóng khoáng, hiện đại, thì Hòa Minzy lại để lại ấn tượng bằng những ca khúc như: Bắc Bling, Sẽ chiến thắng. Giọng hát vang, giàu cảm xúc cùng phong thái biểu diễn tự tin giúp nữ ca sĩ chiếm trọn tình cảm người hâm mộ.

SOOBIN Hoàng Sơn trên sân khấu "Việt Nam trong tôi" (Ảnh: Ban tổ chức).

Sự kết hợp giữa SOOBIN và Hòa Minzy trên sân khấu được xem là điểm nhấn đặc biệt, vừa trẻ trung, vừa truyền cảm hứng, gắn kết tinh thần tự hào dân tộc với khát vọng vươn tới tương lai.

Ca sĩ Anh Tú và Dương Hoàng Yến cùng trình diễn 2 ca khúc Tôi là người Việt Nam - Quê hương Việt Nam, như một lời chào đến hàng nghìn khán giả. Giai điệu rộn ràng, giọng hát nội lực cùng hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hiện đại đã nhanh chóng cuốn hút người xem, mở đầu cho một đêm diễn nhiều cung bậc cảm xúc.

Anh Tú tiếp tục khắc họa rõ nét bản sắc Việt trong tiết mục Dân ta hát dân ca. Nam ca sĩ cũng lan tỏa năng lượng tích cực trong liên khúc về tuổi trẻ và những chuyến đi, khơi dậy ký ức thanh xuân trong lòng khán giả.

Dương Hoàng Yến cất giọng ca cao vút khi trình bày Tổ quốc trong ánh mặt trời, Cầu vồng lấp lánh. Giọng hát nội lực, giàu kỹ thuật cùng phong cách biểu diễn cuốn hút giúp cô trở thành điểm nhấn.

Hòa Minzy để lại ấn tượng với "Bắc Bling" và "Sẽ chiến thắng" (Ảnh: Ban tổ chức).

Ca sĩ Erik xuất hiện đầy rực rỡ với Đi giữa trời rực rỡ và Anh trai nước Việt. Giọng hát trẻ trung, vũ đạo sôi động cùng sự đầu tư dàn dựng công phu đã biến phần trình diễn của Erik thành một trong những điểm sáng của đêm nhạc.

Ban nhạc Chillies khuấy động khán phòng bằng loạt ca khúc được giới trẻ yêu thích như Đại lộ mặt trời, Cứ chill thôi và Vùng ký ức. Với phong cách biểu diễn phóng khoáng, gần gũi, nhóm không chỉ mang đến sự sôi động mà còn tạo ra những phút giây sâu lắng, gợi nhắc ký ức tuổi trẻ cho khán giả.

Quân A.P lại chinh phục người nghe bằng chất giọng trầm ấm qua các ca khúc giàu cảm xúc như: Mùi tổ ấm, Yêu cuộc đời hơn và Kiếp sau vẫn là người Việt Nam. Phong cách biểu diễn giản dị nhưng chân thành đã giúp anh để lại dấu ấn khó quên, đặc biệt ở thông điệp gắn bó với gia đình, quê hương và tình yêu Tổ quốc.

Concert "Việt Nam trong tôi" khiến khán giả thỏa mãn từ âm thanh tới hình ảnh (Ảnh: Ban tổ chức).

Một điểm sáng khác của đêm diễn chính là sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, công nghệ và dàn dựng sân khấu. Mỗi tiết mục đều được chăm chút kỹ lưỡng, từ hiệu ứng khói lửa, pháo sáng, màn LED, cho đến trang phục của nghệ sĩ khi truyền thống, khi hiện đại. Tất cả cùng tạo nên bức tranh văn hóa đa chiều, giàu cảm xúc, mang đến một trải nghiệm thị giác và thính giác mãn nhãn.

Không chỉ dừng lại ở nghệ thuật, Việt Nam trong tôi còn mang đến những thông điệp ý nghĩa sâu sắc. Như lời MC Nguyên Khang dẫn dắt trong chương trình: "Việt Nam trong tôi là tiếng ru của mẹ, là lời ca của tuổi thơ, là niềm tin vào một tương lai tươi sáng".

Concert này không chỉ là một đêm nhạc hội mãn nhãn mà còn là minh chứng cho sức mạnh gắn kết của âm nhạc. Sự tỏa sáng của các nghệ sĩ đã góp phần biến Việt Nam trong tôi trở thành một nơi lan tỏa niềm tự hào dân và tình yêu dành cho đất nước.