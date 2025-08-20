Phó chủ tịch Quốc hội thị sát tuyến đường kết nối sân bay Long Thành

Ngày 20/8, Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh dẫn đầu đoàn giám sát của Quốc hội cùng lãnh đạo Bộ Xây dựng, tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan đã kiểm tra tiến độ xây dựng các dự án thành phần tại sân bay Long Thành (Đồng Nai).

Đoàn công tác đã kiểm tra các hạng mục quan trọng của sân bay Long Thành như 2 đường cất hạ cánh; nhà ga hành khách; trụ sở các cơ quan quản lý Nhà nước và tuyến đường kết nối sân bay Long Thành T1, T2.

Ông Vũ Hồng Thanh (bên trái) cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Nai khảo sát, kiểm tra tiến độ tuyến đường T1 kết nối sân bay Long Thành với quốc lộ 51 (Ảnh: Hoàng Bình).

Sau khi thị sát các hạng mục tại công trường sân bay Long Thành, ông Vũ Hồng Thanh đánh giá, hiện các hạng mục công trình của dự án sân bay Long Thành đã thành hình rõ rệt. Phó chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh việc đảm bảo yêu cầu tiến độ cơ bản hoàn thành trước ngày 19/12, đề nghị các nhà thầu cần nỗ lực hơn để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục, đồng thời phải đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động.

"Dự án không chỉ cần làm nhanh, làm tốt mà phải đảm bảo chất lượng, để khi đưa vào khai thác vận hành, sân bay Long Thành thực sự trở thành cảng hàng không tầm cỡ khu vực”, ông Thanh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Tiến Việt, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), cho biết, hiện tất cả các gói thầu của dự án thi công đồng loạt trên toàn bộ mặt bằng công trường theo đúng tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão”, “3 ca, 4 kíp”, thi công “xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ”.

Ông Vũ Hồng Thanh khảo sát tại đường cất hạ cánh thứ nhất sân bay Long Thành (Ảnh: Hoàng Bình).

Hiện, Liên danh nhà thầu đã huy động hàng trăm mũi thi công với gần 14.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân, người lao động và khoảng 3.000 thiết bị thi công để đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án trước ngày 19/12, đưa vào vận hành, khai thác thương mại vào năm 2026.

Theo ACV, giá trị khối lượng thực hiện đã đạt hơn 52,57% giá trị hợp đồng, cho thấy tiến độ tổng thể đang bám sát kế hoạch. Đáng chú ý, nhiều gói thầu quan trọng được cam kết rút ngắn tiến độ 3-6 tháng so với hợp đồng ban đầu, thể hiện quyết tâm cao của chủ đầu tư và các nhà thầu.

Đại diện Ban quản lý dự án sân bay Long Thành cho biết, gói thầu đường cất hạ cánh thứ nhất đến nay cơ bản đã hoàn thành hạng mục đường. Gói thầu sân đỗ tàu bay nhà ga hành khách đang tăng tốc thi công để kịp hoàn thành vào 19/12 đồng bộ cùng các hạng mục khác.

Nhà ga sân bay Long Thành đang hoàn thiện (Ảnh: Hoàng Bình).

Nhà ga hành khách (gói 5.10) do liên danh Vietur thi công đã hoàn thành kết cấu bê tông, phần ngầm và 4 tầng; phần mái thép trung tâm đã đạt cao độ hoàn thiện. Công tác xây thô đạt hơn 95%, dự kiến cơ bản hoàn thành trong tháng 8. Hệ thống mái che, mái lấy sáng, vách kính, MEP (điện, nước, điều hòa) đang được triển khai đồng loạt. Mục tiêu hoàn thành phần xây dựng và kiến trúc trước 19/12 để bay kỹ thuật, bàn giao mặt bằng để lắp đặt thiết bị từ cuối năm 2025.

Tại buổi kiểm tra sân bay Long Thành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, ACV kiến nghị các dự án thành phần khác như giải phóng mặt bằng, kết nối giao thông đối ngoại (cao tốc, đường sắt, quốc lộ) phải hoàn thành trước mốc khai thác ít nhất 3 tháng để kịp thời chạy thử, kết nối đồng bộ.