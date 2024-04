Chiều 19/4, lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (Ban QLDA) xác nhận, đơn vị đã thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến gói thầu số 3 của dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đông thành phố Buôn Ma Thuột (đường tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột) cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an.

Phía Ban QLDA là chủ đầu tư của dự án đã cung cấp: hồ sơ phê duyệt dự án, thiết kế, bản vẽ thi công, dự toán; hồ sơ đấu thầu; hồ sơ quản lý chất lượng; quá trình triển khai dự án; tạm ứng, thanh toán, quyết toán của gói thầu này.

Trước đó, Bộ Công an đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến gói thầu số 3 thuộc dự án đường tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột.

Việc cung cấp hồ sơ, tài liệu để phục vụ yêu cầu điều tra sai phạm trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) và các tổ chức, đơn vị liên quan.

Gói thầu số 3 của dự án đường tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột có chiều dài 20,5km. Năm 2021, Ban QLDA tỉnh Đắk Lắk đã ký hợp đồng xây lắp với liên danh 4 nhà thầu của gói thầu. Giá gói thầu số 3 của dự án là trên 520 tỷ đồng.

Các nhà thầu trúng thầu gồm: Công ty cổ phần Phát triển xây dựng và Thương mại Thuận An (đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An - Tập đoàn Thuận An, từ năm 2023); Công ty TNHH An Nguyên; Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sài Gòn và Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn.

Trong đó, Tập đoàn Thuận An ký hợp đồng gói thầu trên 105 tỷ đồng, tương đương khoảng 20,5% khối lượng và thi công 5,2km. Người ký hợp đồng là ông Trần Anh Quang, Phó Tổng giám đốc của công ty này.

Vừa qua, phía Ban QLDA đã nhận được Giấy ủy quyền của Tập đoàn Thuận An với nội dung, ông Trần Quang Anh (Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty) đã ủy quyền cho một cá nhân được ký các hồ sơ, chứng từ, tài liệu và nhân danh bên ủy quyền thực hiện các giao dịch như người đại diện pháp luật đối với các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Thuận An.

Lãnh đạo Ban QLDA tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến nay, gói thầu của Tập đoàn Thuận An đã và đang thi công đạt 95% khối lượng, đang tiếp tục thi công để hoàn thành dự án.

Theo ghi nhận, vị trí tuyến mà Tập đoàn Thuận An đảm nhận thi công của Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột vừa mới được thảm nhựa và đang thi công. Phía Tập đoàn Thuận An đã thuê một đơn vị xây dựng tại Đắk Lắk tiến hành thảm nhựa, đang thi công phần mương.

Dự án đường tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt với tổng số vốn trên 1.500 tỷ đồng, giao Ban QLDA tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Quá trình triển khai, dự án bị "đội" chi phí giải phóng mặt bằng trên 332 tỷ đồng.

Tháng 11/2023, Bộ Giao thông vận tải đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột với tổng số vốn trên 1.800 tỷ đồng (tăng 332 tỷ đồng so với phê duyệt ban đầu).

Dự án đường tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột gồm 2 gói thầu xây lắp: gói thầu số 3 (dài 20,5km) và gói thầu số 4 (chiều dài 19km).