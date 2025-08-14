Công chức nghỉ việc sau 1/9 không được hưởng chính sách theo Nghị định 178

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các bộ, ban, ngành, địa phương yêu cầu thực hiện nghiêm Kết luận 183 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển mạnh cấp cơ sở sang chủ động điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và ý kiến Đảng ủy Chính phủ tại Công văn 322.

Theo đó, các bộ, ban, ngành, địa phương tập trung rà soát, sàng lọc các đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, lập danh sách và ban hành quyết định nghỉ việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang thuộc thẩm quyền quản lý theo Nghị định 178/2024 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025) trước ngày 31/8.

Thời điểm nghỉ việc để hưởng chính sách, chế độ muộn nhất là ngày 1/9. Sau thời điểm này chính sách cũng kết thúc.

Các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định (quyết định nghỉ hưu trước tuổi, quyết định nghỉ thôi việc) trước ngày 1/8 để xác định các đối tượng nghỉ việc theo lộ trình đến hết ngày 31/12 thì tiếp tục được hưởng chính sách, chế độ theo quy định.

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương bố trí kịp thời kinh phí, giải quyết dứt điểm việc chi trả chính sách, chế độ cho các đối tượng, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/8.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn kinh phí, Bộ Nội vụ đề nghị có ý kiến với Bộ Tài chính để được hướng dẫn hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo kết luận 183, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao các bộ, ban, ngành và địa phương chỉ đạo xử lý giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 31/8; sau thời điểm này sẽ kết thúc.

Trước đó, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã về lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Nội vụ ngày 9/8, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thông tin về thời hạn thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định số 178 năm 2024 và Nghị định số 67 năm 2025 của Chính phủ, áp dụng với cán bộ, công chức chịu tác động do sắp xếp bộ máy.

Theo đó, về việc thực hiện Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ trưởng nêu yêu cầu giải quyết chế độ, chính sách phải hoàn thiện trước ngày 31/8.