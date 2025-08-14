Bé trai 5 tuổi nuốt móc dây chuyền bạc đeo tay phải nhập viện cấp cứu

Ngày 13/8, đại diện Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa gắp thành công dị vật tiêu hóa cho bé trai 5 tuổi, trú xã Chất Bình, tỉnh Ninh Bình.

Theo lời kể của người nhà bệnh nhi, một tuần trước khi chơi ở nhà bé đã vô tình nuốt phải móc cài của dây chuyền bạc đeo tay. Ngay lập tức, người nhà cho bé uống thuốc và thụt tháo nhưng chưa thể lấy dị vật ra. Sau đó, đã đưa trẻ đến Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình điều trị.

Dị vật là chiếc móc cài dây chuyền bạc đeo tay trong cơ thể bệnh nhi 5 tuổi (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Tại bệnh viện, sau khi chụp X-quang ổ bụng, các bác sĩ phát hiện dị vật cản quang trong vùng tiểu khung nên chỉ định nội soi gây mê để gắp dị vật ra.

Sau 10 phút gây mê thực hiện thủ thuật, các bác sĩ đã lấy thành công dị vật là chiếc móc cài dây chuyền bạc, loại đeo ở tay trẻ. Dị vật sắc nhọn hình móc câu có kích thước khoảng 0,5cm. Sau khi gắp dị vật, bé được chăm sóc, điều trị tại khoa, sau đó xuất viện sáng 13/8.

Theo bác sĩ CKI Nguyễn Thị An Trang (Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình), thời gian gần đây có rất nhiều trường hợp trẻ nuốt phải dị vật như đồng xu, cúc áo, tăm tre, chìa khóa…

Khi nuốt phải dị vật nhất là dị vật kim loại sắc nhọn hoặc pin sẽ có nguy cơ thủng ruột, hoại tử ruột nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Với những trường hợp nuốt dị vật khác nếu tồn tại trong đường tiêu hóa lâu sẽ gây ra các triệu chứng như nôn, đau bụng, tắc ruột….

Qua trường hợp của bệnh nhi nói trên, bác sĩ Trang khuyến cáo các bậc phụ huynh cần chú ý trong việc chăm sóc trẻ, đặc biệt cất các đồ vật nhỏ cẩn thận ngoài tầm với của trẻ như tiền xu, cục pin, tăm….

Khi nghi ngờ hoặc phát hiện trẻ nuốt phải dị vật, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được hỗ trợ kịp thời, tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra.