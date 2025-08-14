Taxi công nghệ gây tai nạn liên hoàn trên vỉa hè, 2 người bị thương ở TPHCM

Tối 13/8, đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT, Công an TPHCM) phối hợp cùng Công an phường Tam Phú khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ taxi công nghệ bất ngờ lao lên vỉa hè, va chạm liên tiếp với nhiều phương tiện, khiến 2 nạn nhân bị thương.

Hiện trường đổ nát sau tai nạn (Ảnh: Xuân Đoàn).

Khoảng 22h30, chiếc taxi công nghệ mang biển số 50H-745.xx do nam tài xế lái trên đường Tô Ngọc Vân.

Khi chiếc taxi đến trước địa chỉ 395 Tô Ngọc Vân (phường Tam Phú, TP Thủ Đức cũ), phương tiện đã lao lên vỉa hè, tông vào tủ sinh tố, hai xe máy và 2 người đứng gần đó.Chiếc taxi sau đó lao vào một tiệm sửa xe trước khi bật ngược trở ra đường.

Vụ tai nạn làm anh T.Đ.T. (30 tuổi) và chị Đ.T.A.Q. (32 tuổi, cùng ngụ TPHCM) bị thương được người dân đưa vào Bệnh viện Thủ Đức cấp cứu, trong đó anh T. bị thương rất nặng do tủ kính, đồ đạc văng trúng.

“Thời điểm trên, các nhà đều đã đóng cửa đi ngủ, anh T. và chị Q. là bạn của cô gái bán sinh tố ở vỉa hè trước tiệm sửa xe. Hai nạn nhân đến phụ cô gái dẹp thì gặp tai nạn. Sau tai nạn, tài xế taxi không chịu xuống xe, người dân phải mở cửa kéo tài xế xuống rồi bàn giao cho công an”, nhân chứng kể.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tại hiện trường, hai chiếc xe máy bị tông văng vào cửa nhà dân số 397, cửa của tiệm sửa xe số 395 hư hỏng hoàn toàn, nhiều mảng bê tông rơi xuống, bàn ghế, tủ kính nằm ngổn ngang, chiếc taxi biến dạng phần đầu.

Công an đã đến đưa tài xế về trụ sở làm việc và xử lý hiện trường.