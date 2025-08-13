Hà Nội: Đỗ xe máy chặn đầu ô tô để đòi tiền đỗ xe?

Ngày 13/8, chỉ huy Công an phường Từ Liêm, TP Hà Nội, cho biết đơn vị đang xác minh clip phản ánh việc tài xế ô tô bị chặn đầu, đòi tiền ở đường Hàm Nghi.

Theo phản ánh lan truyền trên mạng chiều cùng ngày, một tài xế ô tô bị người đi trên xe máy chặn đầu, không cho di chuyển, lý do được cho là đòi trả tiền đỗ ô tô.

Người đàn ông đi xe máy chặn đầu ô tô (Ảnh: X.H.).

Đáng nói, người đi máy không đội mũ bảo hiểm, khi chặn đầu ô tô thì ngang nhiên đỗ xe máy để dùng điện thoại. Hành động trên không chỉ gây cản trở tài xế ô tô mà còn gây ách tắc giao thông.

Chỉ huy Công an phường nhấn mạnh sẽ có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để răn đe, chấn chỉnh tình trạng này, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.