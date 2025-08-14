Bộ Y tế lập 4 đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện

Theo đó, các đoàn có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế; việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác khám, chữa bệnh; việc thực hiện các quy định của pháp luật về giám định pháp y, pháp y tâm thần.

Đối tượng, phạm vi kiểm tra, đánh giácác bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; bệnh viện công lập, tư nhân thuộc các địa phương quản lý; các viện, trung tâm Giám định pháp y tâm thần trung ương và các khu vực; các cơ sở khám, chữa bệnh khác.

Hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện được thực hiện từ nay đến ngày 31/12 (Ảnh minh họa: G.K).

Trưởng các đoàn kiểm tra là Cục trưởng và 3 Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh. Thời gian kiểm tra, giám sát của 4 đoàn này từ nay đến ngày 30/12. Các đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2024 cho thấy mặc dù có thời gian tập trung cho công tác phòng chống dịch Covid-19, tuy nhiên trong những năm qua nhiều bệnh viện vẫn quan tâm, chú trọng đến chất lượng bệnh viện, có nhiều cải tiến, sáng kiến, ứng dụng thành công nhiều kỹ thuật cao, mới trong khám chữa bệnh…