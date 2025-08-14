Động thái mở đường của Mỹ cho cuộc họp giữa ông Trump và ông Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị G20 ở Đức năm 2017 (Ảnh: Reuters).

Theo tuyên bố ngày 13/8 của Bộ Tài chính Mỹ, lệnh miễn trừ tạm thời cho phép tạm ngừng đóng băng tài sản Nga và thực hiện một số giao dịch vốn trước đây bị cấm.

Tuy nhiên, các giao dịch này phải liên quan trực tiếp đến cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Anchorage, Alaska vào ngày 15/8.

Thời hạn nới lỏng trừng phạt tạm thời kéo dài đến ngày 20/8.

Động thái này cho thấy Washington muốn tạo điều kiện tài chính nhất định cho các cuộc đàm phán trước thềm hội nghị.

Ngoài ra, người phát ngôn Bộ Tài chính cho biết hầu hết các quan chức Nga tới Alaska tham dự hội nghị thượng đỉnh, những vốn thuộc diện bị Mỹ trừng phạt, đều đã được phép nhập cảnh Mỹ theo các giấy phép đã ban hành.

Động thái trên nhằm mở đường cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga Putin.

Ông Trump trước đó thông báo ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Nga tại Alaska vào ngày 15/8 nhằm tìm kiếm một giải pháp nhanh chóng chấm dứt xung đột Ukraine.

Phát biểu với các phóng viên tại Trung tâm Kennedy ở Washington DC vào hôm qua, ông tiết lộ, trong cuộc đàm phán sắp tới, ông sẽ “tìm hiểu xem chúng ta đang ở đâu và đang làm gì”.

“Nếu cuộc gặp diễn ra tốt đẹp, chúng ta sẽ nhanh chóng có một cuộc gặp thứ hai. Tôi muốn thực hiện gần như ngay lập tức” ông nói thêm và gợi ý cuộc gặp tiếp theo sẽ có sự tham gia của cả Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo nguồn tin của CBS, cuộc gặp 3 bên giữa ông Trump và 2 nhà lãnh đạo Nga, Ukraine có thể diễn ra vào cuối tuần sau. Nguồn tin nói rằng, phía Mỹ đang tích cực tìm kiếm địa điểm thích hợp cho một cuộc họp như vậy.

Trong khi đó, ông Putin mới đây khẳng định, ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Ukraine, nhưng hiện tại chưa đủ điều kiện cho cuộc gặp đó.

Trong một diễn biến liên quan khác, trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexei Fadeev nhấn mạnh nước này giữ nguyên lập trường được Tổng thống Vladimir Putin công bố cách đây hơn một năm về chấm dứt xung đột với Ukraine.

Theo đó, Ukraine phải rút quân khỏi một số khu vực và chính thức thông báo về việc từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO. Ngoài ra, Kiev cũng phải cam kết giữ thái độ trung lập và không liên kết.

Moscow nhiều lần tuyên bố sẵn sàng tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine, nhưng nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải giải quyết “nguyên nhân gốc rễ” của cuộc chiến và tôn trọng tình hình trên thực địa, bao gồm cả tình trạng các vùng lãnh thổ trước đây của Ukraine đã sáp nhập vào Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định sẵn sàng hợp tác với ông Trump và các đối tác quốc tế để đạt một nền hòa bình công bằng, nhưng kiên quyết bác bỏ mọi nhượng bộ lãnh thổ.

Ngày 10/8, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại EU Kaja Kallas nhấn mạnh mọi thỏa thuận Mỹ - Nga nhằm kết thúc xung đột Ukraine phải có sự tham gia của Ukraine và EU.