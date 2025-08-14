Suzuki tạm dừng bán mẫu Jimny XL tại Australia, đại lý hoàn tiền cọc

Các đại lý Suzuki tại Australia nhận được thông báo từ phía nhà sản xuất về việc “ngừng bán” mẫu Jimny XL, cùng với chỉ thị hủy đơn hàng và hoàn tiền cho khách. Thông tin này vốn đã đủ khiến khách hàng bức xúc, và họ càng thất vọng hơn khi hãng chưa đưa ra lời giải thích chi tiết nào, ngoài việc xác nhận rằng nguyên nhân liên quan đến một “vấn đề chưa được tiết lộ”.

Hồi đầu năm nay, các quy định an toàn đã khiến Suzuki phải ngừng bán phiên bản ba cửa của mẫu Jimny tại Australia (Ảnh: Suzuki).

Jimny XL, phiên bản 5 cửa của mẫu xe off-road cỡ nhỏ ăn khách, được sản xuất tại Ấn Độ. Suzuki chi nhánh Australia chưa nhận được thông báo chi tiết về sự cố, chỉ biết rằng đây không phải là lỗi liên quan đến an toàn, nên không cần ngừng sử dụng xe.

Tổng giám đốc Suzuki Australia, ông Michael Pachota, cho biết: “Do không chắc chắn về thời gian khắc phục và dựa trên kinh nghiệm từ những trường hợp tương tự trước đây, chúng tôi khuyến nghị các đại lý hủy các đơn hàng Jimny XL đã nhận và hoàn tiền đặt cọc cho khách hàng nếu phù hợp”.

Ông bổ sung: “Đây là hướng xử lý minh bạch nhất và đặt khách hàng làm trung tâm ở thời điểm hiện tại, cũng là điều tốt nhất mà chúng tôi có thể làm cho những khách hàng đang chờ nhận chiếc Jimny XL mới của mình”.

Người mua vẫn có thể ở lại trong danh sách chờ giao hàng, nếu muốn. Suzuki đã yêu cầu các đại lý cung cấp thông tin của những khách hàng này để hãng có thể liên hệ trực tiếp và chia sẻ thêm thông tin. Suzuki tại Nhật Bản hiện chưa cập nhật gì về tiến trình điều tra, cũng như chưa công bố thời gian dự kiến để khắc phục vấn đề.

Jimny XL hiện là phiên bản duy nhất của mẫu xe off-road cỡ nhỏ Nhật Bản được bán tại Australia. Suzuki đã buộc phải ngừng bán phiên bản ba cửa tại thị trường này từ tháng 3 năm nay do xe không được trang bị hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB) theo yêu cầu bắt buộc. Một bản nâng cấp đang được chuẩn bị để ra mắt vào đầu năm 2026, cho phép Suzuki Australia tiếp tục phân phối phiên bản ba cửa.

Tại thị trường Việt Nam, Suzuki chỉ bán bản Jimny ba cửa, với giá niêm yết 789 triệu đồng cho bản một màu sơn và 799 triệu đồng cho bản phối hai màu sơn.