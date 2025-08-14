Vụ "treo" hơn 2.485 tỷ đồng ở TPHCM: Bảo hiểm xã hội Việt Nam nói gì?

Theo đó, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết đã nhận công văn của Bộ Y tế về việc chi trả chi phí vượt dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) và chưa thu hồi các chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện trên thiết bị y tế chưa hoàn thành xác lập sở hữu toàn dân trước ngày 4/3/2023.

Bộ Y tế đề nghị nhưng không nêu căn cứ pháp lý?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam có 4 ý kiến.

Thứ nhất, về chi phí KCB BHYT các dịch vụ thực hiện trên thiết bị y tế chưa hoàn thành xác lập sở hữu toàn dân trước ngày 4/3/2023, Bộ Y tế có đề nghị trong khi chờ xin ý kiến Chính phủ, BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các cấp chưa thu hồi.

Tuy nhiên, văn bản của Bộ Y tế không nêu căn cứ pháp lý với đề nghị nêu trên, theo đúng quy định tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ trong trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Người dân đến bệnh viện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (Ảnh: Hoàng Lê).

Thứ hai, về chi phí vượt dự toán KCB BHYT năm 2023, BHXH Việt Nam đã có tờ trình ngày 22/10/2024, trình Hội đồng quản lý BHXH về quyết toán tài chính năm 2023 và được thông qua tại Nghị quyết số 730/NQ-HĐQL ngày 12/5/2025.

Tuy nhiên, Nghị quyết không giao BHXH Việt Nam thực hiện tạm ứng chi phí vượt dự toán năm 2023.

Để giải quyết chi phí KCB BHYT vượt dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, các chi phí chưa thanh toán do thay đổi quy định của pháp luật và vướng mắc trong tổ chức thực hiện, Bộ Tài chính đã có các văn bản báo cáo lãnh đạo Chính phủ về số chi KCB BHYT chưa được thanh toán.

Trong đó, có chi phí vượt dự toán năm 2023 và năm 2024.

Ngày 5/8, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 7282/VPCP-KGVX về việc triển khai thực hiện Nghị định 188/2025/NĐ-CP.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long chỉ đạo Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án xử lý dứt điểm các khoản chi phí KCB BHYT tồn đọng từ năm 2025 trở về trước.

Trong đó, cần nêu rõ thực trạng và đề xuất giải pháp xử lý, bảo đảm khả thi, hiệu quả, đúng quy định để khắc phục, giải quyết triệt để tình trạng nợ đọng quyết toán chi phí KCB của các năm trước, báo cáo Chính phủ xem xét trong quý III.

Cơ quan BHXH chưa chi trả chi phí vượt dự toán KCB BHYT hàng nghìn tỷ đồng cho các bệnh viện ở TPHCM (Ảnh minh họa: Hoàng Lê).

Cần văn bản hướng dẫn thực hiện

Thứ ba, về chi phí vượt dự toán chi KCB BHYT năm 2024, Bộ Y tế đã có Công văn số 4922/BYT-BH, trong đó đề nghị Bộ Tài chính khẩn trương chỉ đạo BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, cơ sở KCB rà soát, xác định nội dung trên.

Tuy nhiên, theo BHXH Việt Nam, Công văn này chưa hướng dẫn rõ nội dung rà soát xác định chi phí vượt dự kiến chi được thanh toán như đề nghị của Bộ Tài chính, chưa rõ để BHXH Việt Nam tổ chức thực hiện.

Để đảm bảo việc sử dụng quỹ BHYT hiệu quả, công khai, minh bạch, thống nhất trong việc xác định chi phí KCB BHYT vượt số dự kiến chi được thanh toán bổ sung, BHXH Việt Nam cho rằng cần thiết, cấp bách có văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế để BHXH tỉnh, Sở Y tế và các cơ sở KCB thực hiện, tránh phát sinh khó khăn, vướng mắc.

Khu vực đăng ký khám bệnh bảo hiểm y tế tại một bệnh viện công lập ở TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

BHXH Việt Nam đề nghị Vụ BHYT tham mưu Bộ Y tế hướng dẫn nội dung rà soát, xác định số chi KCB BHYT vượt dự kiến chi được quỹ BHYT thanh toán và đưa vào Đề án báo cáo Chính phủ để xác định số chi vượt dự kiến của năm 2024, vượt dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

Thứ tư, về tạm ứng chi phí KCB BHYT, BHXH Việt Nam cho biết đã có Công văn ngày 23/6 gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu thực hiện đầy đủ, đúng các quy định về tạm ứng, thanh toán chi phí KCB BHYT.

Từ ngày 1/7, BHXH địa phương thực hiện tạm ứng một lần bằng 90% chi phí KCB BHYT theo báo cáo quyết toán quý trước của cơ sở KCB trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của cơ sở KCB theo quy định tại Điều 32 Luật BHYT.