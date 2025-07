Công an TPHCM phấn đấu không còn “điểm mù” về phòng cháy chữa cháy

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn Công an TPHCM (PC07), sau khi thực hiện việc sáp nhập, TPHCM là đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội lớn của cả nước.

Với đặc điểm dân cư đông đúc, nhiều khu dân cư, nhà cao tầng, khu công nghiệp, trung tâm thương mại, khu du lịch,… công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ luôn được Công an TPHCM xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, góp phần giữ vững ổn định, phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Công an tăng cường tuyên truyền PCCC cho người dân (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong bối cảnh đó, công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và cứu nạn cứu hộ đã được xác định là một trong những giải pháp mang tính nền tảng, tạo nên thế trận an toàn, vững chắc ngay từ cơ sở, với sự tham gia rộng khắp của các tầng lớp Nhân dân.

1.000 màn hình LED tuyên truyền PCCC

Theo lãnh đạo Phòng PC07, nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác này, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM đã chủ động tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp tuyên truyền, luôn đổi mới, đa dạng hóa phương thức và tiếp cận linh hoạt theo từng đối tượng.

Cụ thể, hàng nghìn buổi tuyên truyền, tập huấn đã được tổ chức tại các khu dân cư, trường học, cơ sở, hộ gia đình, chợ, trung tâm thương mại cả ngày lẫn đêm với nhiều hình thức sinh động.

Màn hình LED tuyên truyền về PCCC xuất hiện khắp mọi nơi (Ảnh: Thuận Thiên).

Ngày 1/7 đến nay, Phòng PC07 đã tổ chức tuyên truyền về kiến thức an toàn PCCC, thực hành kỹ năng chữa cháy, thoát nạn, diễn tập cứu nạn cứu hộ cho hơn 72.000 người tham gia. Thời gian tới, đơn vị phấn đấu không còn “điểm mù” về PCCC (là những khu vực, đối tượng hoặc lĩnh vực còn bị bỏ sót, thiếu quan tâm, chưa được tiếp cận đầy đủ kiến thức, kỹ năng hoặc chưa trang bị về PCCC và cứu nạn cứu hộ) trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, hàng nghìn bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc, thiết bị báo cháy được Công an TPHCM trao tặng đến tay những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, hơn 560.000 tờ rơi khuyến cáo an toàn PCCC đã được cấp phát và hướng dẫn đến từng người dân.

Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền theo kiểu truyền thống, kiến thức về an toàn PCCC và thoát nạn đã được Phòng PC07 đẩy mạnh tuyên truyền qua các phương tiện hiện đại như màn hình LED tại giao lộ, trung tâm thương mại, sảnh chờ thang máy tại các chung cư, trường học, bệnh viện, siêu thị, cửa hàng mua sắm, bến xe với hơn 1000 màn hình LED liên tục trình chiếu các video đồ họa.

Cụm màn hình LED khổng lồ trên sông Sài Gòn (Ảnh: Thuận Thiên).

Ngoài ra, Công an TPHCM lắp đặt cụm ba màn hình LED với tổng diện tích hiển thị lên tới 4.500m2, sở hữu độ phân giải cao và công nghệ hiện đại, đã trở thành một "cột phát sóng" khổng lồ về tuyên truyền an toàn PCCC. Theo Phòng PC07, các màn hình LED được đặt ở trung tâm thành phố, các vị trí đắc địa như tại Công viên bờ sông Bạch Đằng, nơi thu hút hàng chục nghìn người dân địa phương và du khách mỗi ngày, đảm bảo thông điệp lan tỏa rộng rãi đến công chúng.

Bên cạnh đó, Công an TPHCM còn sử dụng trí tuệ nhân tạo AI, clip tuyên truyền khuyến cáo an toàn PCCC nhằm lan tỏa thông điệp “Phòng cháy hơn chữa cháy” một cách sâu rộng đến từng khu dân cư, từng tuyến phố, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về an toàn phòng cháy trong cuộc sống hàng ngày.

Vận động, tháo dỡ chuồng cọp

Ngoài ra, Phòng PC07 nhận định công tác phối hợp với chính quyền địa phương luôn được xác định là yếu tố then chốt, góp phần cùng tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia PCCC và cứu nạn cứu hộ” đạt hiệu quả cao, duy trì và phát triển sâu rộng.

Công an TPHCM tổ chức các buổi tập huấn, tuyên truyền về PCCC (Ảnh: Thuận Thiên).

Trong đợt cao điểm ra quân tuyên truyền, vận động tháo dỡ chuồng cọp vừa qua, đơn vị đã phối hợp với công an, UBND phường, xã và các tổ chức đoàn thể địa phương vận động, hỗ trợ người dân tháo gỡ hơn 4.100 chuồng cọp trên địa bàn. Đối với các hộ gia đình chưa tháo dỡ chuồng cọp, đơn vị và chính quyền địa phương tích cực vận động, tuyên truyền cho hơn 3.100 hộ dân ký cam kết tháo dỡ trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, lực lượng PCCC và cứu nạn, cứu hộ đã linh hoạt áp dụng nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả, góp phần xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia PCCC và cứu nạn, cứu hộ” ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng. Các mô hình tiêu biểu gồm: Tổ liên gia an toàn PCCC; điểm chữa cháy công cộng; chương trình “Nhà tôi 3 có” (có thiết bị báo cháy, có mặt nạ phòng độc, có lối thoát nạn thứ hai); xe chữa cháy mini… Qua đó, đã khơi dậy tinh thần chủ động, tự quản trong nhân dân.

Công an TPHCM cũng đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số (Chatbot PCCC), mạng xã hội (Facebook, Zalo..), ứng dụng di động (app Help 114) để truyền tải kiến thức PCCC đến người dân một cách nhanh chóng, linh hoạt và hiệu quả.

Công an TPHCM trao tặng các thiết bị PCCC trong các buổi ra quân, tuyên truyền (Ảnh: Thuận Thiên).

Ngoài ra, Phòng PC07 đánh giá cao sự phối hợp, đồng hành của các cơ quan, báo chí đã tích cực phối hợp cùng với lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ trong các hoạt động tuyên truyền. Qua đó, các đơn vị đã truyền tải thông tin, phổ biến pháp luật góp phần lan tỏa sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về PCCC. Đặc biệt tại khu vực 32 (huyện Phú Giáo, thành phố Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ) không còn hộ gia đình lắp đặt chuồng cọp.