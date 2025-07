Cây xanh ngã đổ sau khi bão Wipha quét qua Thanh Hóa

Sau khi bão Wipha đổ bộ, nhiều khu vực ven biển như phường Sầm Sơn, phường Nam Sầm Sơn và xã Hoằng Tiến đã ghi nhận mưa to đến rất to, gây ngập úng cục bộ trên nhiều tuyến đường. Mặc dù không có thiệt hại nghiêm trọng về người, nhưng gió bão đã quật đổ nhiều cây xanh, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và giao thông.

Tại phường Sầm Sơn, các tuyến đường chính như Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, Thanh Niên chứng kiến cảnh cây xanh đổ la liệt. Một gốc cây lớn đã chắn ngang đường Nguyễn Du, gây cản trở giao thông.

Phố đi bộ trên đường Thanh Niên cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, hàng loạt cây xanh bị gió bão quật đổ. Trên đường Hồ Xuân Hương, nhiều cây bàng Đài Loan cũng không trụ vững trước sức gió.

Một gốc cây xanh lớn đổ, chắn ngang trên đường Nguyễn Du, phường Sầm Sơn.

Khung cảnh sau bão tại các tuyến đường là sự xác xơ, với lá cây và cành cây vương vãi khắp nơi. Sân khấu tổ chức sự kiện tại bãi biển bị gió giật tơi tả, hệ thống bạt che tại các quầy bán hàng ở phố đi bộ đường Thanh Niên cũng bị rách nát.

Ngay sau khi bão tan, lực lượng chức năng phường Sầm Sơn đã khẩn trương tiến hành cắt cây, dọn dẹp để đảm bảo vệ sinh môi trường và khôi phục giao thông.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 22/7 đến 24/7, Thanh Hóa tiếp tục có mưa to đến rất to và dông do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới và bão số 3. Tổng lượng mưa dự báo từ 100-250mm, có nơi trên 250mm. Mưa lớn tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt tại các khu vực địa hình dốc, cùng với các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây hư hại tài sản và cơ sở hạ tầng.

Người dân được khuyến cáo cần đề phòng và chủ động các biện pháp ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết.

Sân khấu tổ chức sự kiện tại bãi biển bị gió giật tơi tả trong cơn bão.

Một mái che của người dân bị gió cuốn hư hỏng.

Tại xã Hoằng Tiến, nhiều cây xanh cũng bị gió quật đổ sau khi bão đổ bộ (Ảnh: Hoàng Dương).