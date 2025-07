Nước vùng cửa sông ven biển Hưng Yên dâng cao, có trạm vượt lịch sử

Chiều 22/7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của bão Wipha khiến nước biển dâng, ngoài ra khu vực ven biển tỉnh Hưng Yên đang có gió Đông Nam mạnh và dồn nước từ biển vào vùng bờ.

Tại các trạm ven biển và các vùng cửa sông ven biển Hưng Yên đã có nước dâng từ 0,50-0,80m, trong đó tại trạm thủy văn Ba Lạt nước dâng 0,80m, mực nước cao nhất lúc 14h50 là 2,97m - vượt mức lịch sử 2017 khoảng 0,26m.

Tại trạm thủy văn Đông Quý nước dâng 0,60m, mực nước là 2,44m và đang tiếp tục lên.

Biển Đồng Châu (Tiền Hải, Thái Bình cũ, nay thuộc Hưng Yên) trưa 22/7 (Ảnh: Thành Đông).

Cơ quan khí tượng cho biết hoàn lưu bão Wipha gây mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ 7h ngày 21 đến 13h ngày 22/7, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa phổ biến 100-200mm, nhiều nơi vượt 300mm.

Đặc biệt, tại Nga Sơn (Thanh Hóa) mưa đạt 412,6mm, Sầm Sơn 379,5mm, Triệu Sơn 336,2mm, Như Thanh 327,4mm, Ba Đình 326,8mm, Hạc Thành 315,8mm.

Theo số liệu của cơ quan khí tượng thủy văn, các trạm Hải Anh, Giao Linh, Tam Điệp (Ninh Bình) cũng ghi nhận trên 260mm. Một số nơi ven biển như Vân Đồn (Quảng Ninh) và Cát Hải (Hải Phòng) vượt 180mm.

Cơ quan này nhận định từ chiều nay đến sáng 23/7, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, phía Nam Phú Thọ và Sơn La có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa cường suất lớn (>150mm/3h). Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp.

Lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do mưa to trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An những ngày qua, độ ẩm đất một số khu vực thuộc các tỉnh này đã đạt trạng thái bão hòa.

"Mưa lớn làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại khu vực miền núi, trung du các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, đặc biệt lưu ý các xã vùng núi phía tây của tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An", lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhấn mạnh.