Sau lọc ảo lần 2, điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TPHCM đến 29 điểm

Chiều 18/8, sau khi hoàn thành quy trình lọc ảo toàn quốc lần 2 và lọc ảo nhóm phía Nam lần 3, điểm chuẩn dự kiến của Trường Đại học Công nghiệp TPHCM (IUH) đã dần lộ diện.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, cho biết xu hướng điểm chuẩn các ngành của trường vẫn đi đúng như dự báo trước đó.

Theo đó, điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT có thể giảm nhẹ và các phương thức khác có thể tăng so với năm ngoái.

Đặc biệt, các ngành “hot" như: Cơ khí, tự động hóa, điện - điện tử… vẫn giữ "sức hút". Nếu có giảm, mức giảm cũng không đáng kể và thậm chí có ngành tăng điểm chuẩn so với năm trước.

Học sinh xét tuyển đại học năm 2025 (Ảnh: IUH).

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn dự kiến của nhiều ngành nằm trong khoảng 22-25 điểm. Tương ứng, điểm chuẩn phương thức xét học bạ THPT dự kiến 25-29 điểm. Phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM ở mức 750-900 điểm.

Lý giải về những thay đổi này, TS Nguyễn Trung Nhân cho hay quy định mới yêu cầu cơ sở giáo dục phải tuân thủ hàm tương quan giữa điểm trúng tuyển của các phương thức.

Điều này buộc các trường phải tinh chỉnh dữ liệu để đảm bảo sự đồng đều về chất lượng đầu vào, dẫn đến sự dịch chuyển điểm chuẩn so với năm ngoái.

Trước đó, IUH đã công bố ngưỡng điểm sàn cho các ngành đại trà là 18 điểm, chương trình tăng cường tiếng Anh là 17 điểm. Riêng ngành luật có mức sàn 18 điểm, kèm điều kiện điểm môn ngữ văn hoặc toán phải đạt tối thiểu 6,0.

Năm ngoái, điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT của trường tăng ở hầu hết ngành, mức tăng phổ biến là 0,5-2,5 điểm. Những ngành tăng mạnh nhất là công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, công nghệ kỹ thuật nhiệt và luật quốc tế.

Hai ngành có mức trúng tuyển cao nhất là kinh doanh quốc tế và luật kinh tế với 26 điểm. Thấp nhất là ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học thuộc chương trình tiếng Anh cùng lấy 18 điểm.