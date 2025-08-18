Quan chức Nga: Ông Trump thúc đẩy giải pháp thực sự cho xung đột Ukraine

Đặc phái viên kinh tế hàng đầu và nhà đàm phán cấp cao của Nga, Kirill Dmitriev, trong cuộc họp báo của tổng thống Mỹ và Nga ở Alaska ngày 15/8 (Ảnh: AFP).

Cố vấn chủ chốt của Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà đàm phán hàng đầu của Nga, ông Kirill Dmitriev, đã chia sẻ lại một bài đăng trên mạng xã hội của Tổng thống Donald Trump, trong đó nêu ra các yêu cầu đối với Ukraine trước thềm cuộc hội đàm giữa nhà lãnh đạo Mỹ và các nhà lãnh đạo châu Âu và Ukraine vào ngày 18/8 ở Nhà Trắng.

Trong bài đăng trên TruthSocial vào đêm 17/8, Tổng thống Mỹ nói rằng Ukraine có thể chấm dứt xung đột nếu nước này nhượng bộ các yêu cầu chính của Nga, bao gồm việc từ bỏ quyền kiểm soát bán đảo Crimea, khu vực Nga đã tuyên bố sáp nhập vào năm 2014, và từ bỏ mong muốn gia nhập NATO.

"Tổng thống Trump và đội ngũ của ông ấy đang thúc đẩy một giải pháp thực sự. Hãy để việc giải quyết vấn đề và hòa bình được ưu tiên trong Ngày trọng đại", ông Dmitriev viết trên mạng xã hội X, ngụ ý cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 18/8.

Ông Trump cho rằng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã "để mất Crimea từ 12 năm trước", đồng thời cho phép Nga kiểm soát Crimea "mà không phải nổ phát súng nào".

"Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể chấm dứt chiến sự với Nga gần như lập tức nếu muốn, hoặc có thể tiếp tục cuộc chiến… Không thể lấy lại bán đảo Crimea và cũng không thể kết nạp Ukraine vào NATO. Một số chuyện sẽ không bao giờ thay đổi", Tổng thống Mỹ tuyên bố.

Trước đó, ông Trump nói rằng ngày 18/8 sẽ là một "ngày trọng đại" đối với Nhà Trắng, vì "chưa bao giờ có nhiều nhà lãnh đạo châu Âu đến cùng một lúc như vậy".

Nga sáp nhập bán đảo Crimea sau cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2014. Vào thời điểm đó, ông Obama đang là tổng thống Mỹ.

Ông Kirill Dmitriev, người đứng đầu quỹ đầu tư quốc gia của Nga, là một trong số các quan chức Nga tháp tùng Tổng thống Vladimir Putin đến Alaska vào ngày 15/8 để gặp Tổng thống Trump trong cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Putin tại Alaska, Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Zelensky, sau đó là với các nhà lãnh đạo Anh, Đức, Italy, Ba Lan, Phần Lan và Pháp, Tổng thư ký NATO và Chủ tịch Ủy ban châu Âu.

Tổng thống Zelensky sau đó cho biết ông sẽ thảo luận với Tổng thống Trump về vấn đề “chấm dứt xung đột" trong cuộc gặp tại Washington.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni sẽ cùng ông Zelensky tới Washington gặp nhà lãnh đạo Mỹ. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng công bố kế hoạch tham dự cuộc hội đàm với ông Trump.

Sau hội nghị thượng đỉnh Nga, Mỹ ở Alaska, Tổng thống Trump đã thay đổi lập trường về giải quyết xung đột Ukraine. Ông Trump cho rằng cách tốt nhất để chấm dứt xung đột là trực tiếp đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh, thay vì một lệnh ngừng bắn đơn thuần, vốn không duy trì được lâu.

Tổng thống Trump cho biết ông đồng ý với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng các bên nên đạt được một thỏa thuận hòa bình, chứ không phải lệnh ngừng bắn.

Tổng thống Trump cho biết ông và người đồng cấp Nga đã đồng ý phần lớn lập trường về nhượng bộ lãnh thổ nhằm giải quyết xung đột Ukraine.