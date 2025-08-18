Báo Thái Lan bình luận trước trận đội nhà đối đầu tuyển nữ Việt Nam

Ở vòng đấu bảng, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam từng thắng đội nữ Thái Lan 1-0, ở bảng A. Tuy nhiên, sau đó hai đội bị loại ở vòng bán kết của giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á năm nay.

Ngày mai (19/8), đôi bên sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng ba, trên sân Lạch Tray (Hải Phòng). Trước trận đấu này, tờ Siam Sport của Thái Lan cho biết: “Đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan đang gấp rút hồi phục, chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, tranh hạng ba giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025”.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tái ngộ Thái Lan ở trận tranh hạng ba vào ngày 19/8 tới (Ảnh: FAT).

“Đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan chuẩn bị mọi thứ cho trận tranh hạng ba, dưới sự chỉ huy của HLV trưởng Futoshi Ikeda (người Nhật Bản). Đội tuyển nữ Thái Lan không muốn ra về tay trắng, họ rất quyết tâm trước trận tranh hạng ba”, Siam Sport viết thêm.

Cũng theo tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan, họ hé lộ phần nào cách mà đội bóng nữ xứ sở Chùa Vàng chuẩn bị, trước khi tái đấu với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Siam Sport thông tin: “Các cầu thủ nữ Thái Lan được HLV Futoshi Ikeda hướng dẫn cách khắc phục những sai lầm mà đội từng phạm phải ở các trận đấu trước. Ngoài ra, khâu hồi phục thể lực cũng được chú trọng”.

“Đội tuyển nữ Thái Lan đánh giá trận tranh hạng ba với đội tuyển nữ Việt Nam rất quan trọng. Họ có buổi tập kéo dài khoảng 1 tiếng 30 phút, ngay trước trận đấu ngày mai. Các bài bản cho trận đấu sắp diễn ra, đều được chuẩn bị đầy đủ trong buổi tập này”, vẫn là những dòng được viết trên tờ Siam Sport.

Khán giả Hải Phòng nhiều khả năng vẫn sẽ đến sân đông, cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam, tranh hạng ba với Thái Lan (Ảnh: Tuấn Bảo).

Trong khi đó, fanpage chính thức của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) dẫn lời cầu thủ nhập tịch Madison Jet Castain (gốc Mỹ), ngay trước trận tranh hạng ba giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan.

Madison Jet Castain lên tiếng: “Trận tranh hạng ba với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chắc chắn sẽ rất thú vị. Nhiều khả năng sẽ có rất đông khán giả Việt Nam đến dự khán trận này. Điều đó khiến cho tôi phấn khích, nhưng cũng có chút lo lắng”.

“Mục tiêu của tôi là ghi bàn trong trận đấu sắp diễn ra và góp phần giúp đội nhà giành hạng ba toàn giải. Tôi xin lỗi người hâm mộ bóng đá Thái Lan khi chúng tôi không thể vào chung kết, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong trận đấu tiếp theo để giành vị trí tốt nhất trong khả năng có thể”, cầu thủ Thái kiều Madison Jet Castain nhấn mạnh.

Còn về fanpage của FAT, họ cho biết: “Đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan vẫn liên tục tập luyện, chuẩn bị nghiêm túc cho trận tái đấu với đội tuyển nữ Việt Nam”.

Trận tranh hạng ba giữa tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan sẽ bắt đầu vào lúc 16h30. Sau đó, vào lúc 20h, trận chung kết giữa đội tuyển nữ Myanmar và U23 Australia diễn ra vào lúc 20h, cả hai trận này đều diễn ra ở sân Lạch Tray (Hải Phòng).