Vũ khí "không thể bị gây nhiễu" mới của Ukraine: Tầm tấn công tăng gấp đôi

Một chiếc UAV gắn cáp quang (Ảnh: Telegraph).

Một công ty Ukraine đang phát triển UAV điều khiển bằng cáp quang với khả năng “miễn nhiễm” trước tác chiến điện tử và có thể bay xa tới 100km so với người điều khiển. Con số này gấp đôi tầm hoạt động của các mẫu hiện có mặt trên chiến trường, và có thể làm gia tăng đáng kể sức mạnh của một trong những loại vũ khí nguy hiểm hàng đầu.

Đồng sáng lập công ty Fold, người muốn được gọi là Volodymyr vì lý do an ninh, nói với Business Insider rằng việc nâng tầm hoạt động là thiết yếu khi chiến trường thay đổi từng ngày.

“Ngày nay, cuộc chiến đã khác. Các mục tiêu giá trị cao nằm xa tiền tuyến hơn trước, khiến UAV buộc phải có tầm hoạt động lớn hơn", ông nói.

UAV cáp quang vốn là các UAV góc nhìn thứ nhất cỡ nhỏ, có thể mua với giá chỉ vài trăm USD nhưng đủ sức mang lượng thuốc nổ phá hủy một xe tăng trị giá hàng triệu USD.

Khác biệt nằm ở việc chúng không dùng sóng radio để liên kết với người điều khiển, mà được trang bị cuộn dây cáp quang siêu mảnh, đảm bảo kết nối ổn định và gần như miễn nhiễm với tác chiến điện tử. Điều này khiến chúng đặc biệt nguy hiểm và khó đối phó, khi cách phòng thủ duy nhất thường chỉ là bắn bằng súng ngắn, vốn phụ thuộc nhiều vào may mắn.

Hiện tại, cả Ukraine và Nga đều đẩy mạnh sản xuất loại UAV này. Các đoạn video chiến trường cho thấy dây cáp quang lấp lánh như mạng nhện giữa đồng trống khi UAV lao đi thực hiện nhiệm vụ. Nhiều nhà phân tích cho biết, các mặt trận ở Ukraine giờ đây như những "mạng nhện khổng lồ" do sự xuất hiện dày đặc của dây cáp mảnh.

Ban đầu công ty Fold chỉ phát triển UAV với tầm bay 5km, sau nâng lên 15-25km. Nhưng khi chiến tuyến giãn rộng, khoảng “vùng xám” không người kiểm soát trở nên ngày càng nguy hiểm cho xe tăng và binh sĩ, thì tầm tấn công 10-15km trở nên không đủ.

Fold đang nghiên cứu “thế hệ thứ 2” của UAV cáp quang, với mục tiêu đạt tầm 50-100km trong vài tháng tới.

Chuyên gia Samuel Bendett tại Trung tâm Phân tích Hải quân (CNA) của Mỹ, cho biết đã có bằng chứng về các cuộc tấn công bằng UAV cáp quang 40km và “tầm xa hơn chắc chắn có thể đạt được".

Dù vậy, những chiếc UAV này đối diện thách thức lớn: dây cáp có thể bị vướng, gãy hoặc tăng trọng lượng khi kéo dài, làm giảm sức chở vũ khí và tính linh hoạt. Điều này buộc các kỹ sư phải thiết kế khung UAV lớn hơn, tốn kém hơn. Tuy nhiên, Volodymyr cho hay: “Chúng tôi phát triển công nghệ này với mục tiêu hàng đầu là chống lại tác chiến điện tử, và điều đó không thay đổi".

Với khả năng miễn nhiễm với tác chiến điện tử và tầm bắn xa, UAV cáp quang đang nổi lên như vũ khí chủ lực mới của 2 bên chiến trường.

Nga là bên đầu tiên phát triển và tung UAV cáp quang vào chiến trường. Nhờ UAV cáp quang, Nga đã giành được lợi thế trong nhiều cuộc đối đầu thời gian qua và Ukraine đang gấp rút bắt kịp, cũng như tìm cách tăng tốc để nhanh chân hơn Nga trong cuộc đua công nghệ.

Những cuộn cáp nhỏ như sợi tóc này đủ để UAV Nga đe dọa lực lượng và hậu cần của Ukraine ở phạm vi hàng chục km phía sau tiền tuyến. Nga có nhiều UAV cáp quang hơn Ukraine, tạo ra lợi thế rõ rệt, theo ông Roman Pohorilyi, người sáng lập nhóm nghiên cứu mã nguồn mở DeepState của Ukraine.

Việc Nga thích nghi và sử dụng công nghệ mới như UAV cáp quang đã làm thay đổi cán cân của cuộc chiến và nó cho thấy tầm quan trọng của yếu tố công nghệ trong cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 năm qua.