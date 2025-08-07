Bốn cây cầu bị nước cuốn trôi hết 3 cây, người dân ở TPHCM đi lại ra sao

Một cây cầu dân sinh bằng thép tại rạch Ông Bố, phường Bình Hòa (TP Thuận An) đã bị nước lũ cuốn trôi vào tối 5/8, sau cơn mưa lớn trên địa bàn TPHCM khiến lượng nước dồn về rạch này tăng đột biến.

Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi Bình Dương (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM), cây cầu bị cuốn trôi có kết cấu dầm bề mặt và lan can bằng thép, rộng 1,6m, gồm 3 nhịp, mỗi nhịp dài 15m. Lực lượng chức năng đã ghi nhận 2 trụ cầu bị sập, cuốn phần cầu bằng thép trôi về phía hạ lưu, cách vị trí ban đầu gần 500m.

Ngay trong đêm xảy ra sự cố, phường Bình Hòa đã triển khai rào chắn và đặt cảnh báo tại hiện trường. Các ban ngành liên quan cũng đã có mặt để khảo sát và lên phương án khắc phục.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết, tại buổi khảo sát, các đơn vị liên quan đã thống nhất không đầu tư khôi phục lại cây cầu bị cuốn trôi. Thay vào đó, các đơn vị kiến nghị Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy nhanh tiến độ dự án hệ thống thoát nước hạ lưu cầu Ông Bố, nhằm sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng cầu giao thông mới.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, rạch Ông Bố ban đầu có 4 cây cầu dân sinh bằng thép được xây dựng từ hàng chục năm trước. Tuy nhiên, ngoài cây cầu bị cuốn trôi vào tối 5/8, trước đó vào năm 2023, hai cây cầu dân sinh khác cũng đã bị nước lũ cuốn trôi. Hiện tại, con rạch này chỉ còn tồn tại một cây cầu dân sinh bằng thép duy nhất.

Những cây cầu thép này có thiết kế nhỏ, chỉ đủ cho một xe máy lưu thông, và được chống đỡ bởi 2 trụ cầu dưới rạch. Cây cầu còn lại duy nhất hiện đã bị rỉ sét, xuống cấp và ít người qua lại.

Các trụ cầu trơ trọi giữa con rạch là minh chứng cho việc phần cầu bằng thép đã bị nước cuốn trôi vào tháng 10/2023. May mắn, không có thiệt hại về người trong các vụ việc này.

Hiện nay, trên rạch Ông Bố còn có 4 cây cầu khác được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép, trong đó 2 cây cầu ô tô có thể lưu thông và 1 cây cầu dân sinh mới được đưa vào sử dụng. Do đó, việc 3 cây cầu dân sinh bằng thép bị cuốn trôi không ảnh hưởng đáng kể đến việc đi lại của người dân.

Rạch Ông Bố là một phần của hệ thống tiêu nước KCN Sóng Thần - Đồng An và vùng phụ cận, chia cắt quốc lộ 13 với Khu dân cư Vĩnh Phú. Người dân muốn ra vào khu dân cư đều phải băng qua con rạch này.