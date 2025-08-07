TPHCM đề xuất miễn giấy phép xây dựng với nhà riêng dưới 7 tầng

Trong báo cáo mới đây, Sở Xây dựng TPHCM cho biết đã tham mưu UBND thành phố, kiến nghị Thủ tướng và Bộ Xây dựng cho phép thí điểm miễn giấy phép xây dựng với nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng.

Các công trình này phải nằm trong khu vực có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc thiết kế đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, Sở cũng đề xuất mở rộng diện áp dụng tại các khu vực đã có thiết kế đô thị (với chỉ tiêu quy hoạch và kiến trúc tương ứng với yêu cầu của quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500).

Sở cũng cho biết vẫn tiếp tục phối hợp UBNDTP xã, phường (kế thừa từ UBND quận, huyện, TP Thủ Đức cũ) thực hiện rà soát, tiếp tục công bố các dự án đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc công trình) đã được phê duyệt hoặc chấp thuận và đã đủ điều kiện miễn Giấy phép xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng.

Đồng thời, sở sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện và hướng dẫn UBND các phường - xã giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

TPHCM đề xuất thí điểm miễn giấy phép xây dựng với nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng (Ảnh minh họa: Hải Long).

Báo cáo của Sở Xây dựng cũng nêu trong tháng 7, toàn thành phố (trước sắp xếp) cấp hơn 2.600 giấy phép xây dựng, tăng 13% so với cùng kỳ.

Việc cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng nhằm tạo thuận lợi cho người dân là chủ trương lớn, được nêu trong Công điện ngày 29/5 của Thủ tướng.

Bộ Xây dựng cũng có văn bản yêu cầu Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng nghiên cứu, cắt giảm thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc các công trình thuộc khu vực đã phê duyệt thiết kế đô thị. Cắt giảm đối tượng phải thực hiện thủ tục thẩm định dự án, thiết kế tại cơ quan chuyên môn về xây dựng.

TPHCM cũng triển khai thí điểm việc cắt giảm thủ tục giấy phép xây dựng theo chủ trương của Chính phủ, bộ, ngành. Trong tháng 7, Sở Xây dựng thành phố đã công bố danh mục 112 dự án đủ điều kiện được miễn giấy phép xây dựng theo quy định pháp luật và đang tiếp tục rà soát.